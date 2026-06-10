Com a chegada do inverno, os bancos de sangue podem registrar queda nos estoques devido à diminuição no número de doadores. A campanha Junho Vermelho busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente neste período do ano.

Além das baixas temperaturas afastarem os doadores, os meses de julho e dezembro costumam ser períodos críticos por conta das férias e do aumento de doenças respiratórias, o que pode impedir temporariamente a coleta. Em contrapartida, a demanda hospitalar continua alta.

De acordo com Áurea Denigres, gerente administrativa da Colsan de Jundiaí, a preocupação já começou antes mesmo do inverno oficialmente começar. “Nesse momento, nós estamos com o estoque regularizado, porém o frio já se antecipou e essa é uma preocupação do banco de sangue. As pessoas tendem a ficar doentes, com resfriados, o que muitas vezes impossibilita a doação. Tudo isso pode impactar na manutenção do estoque e no atendimento aos hospitais.”