Com a chegada do inverno, os bancos de sangue podem registrar queda nos estoques devido à diminuição no número de doadores. A campanha Junho Vermelho busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente neste período do ano.
Além das baixas temperaturas afastarem os doadores, os meses de julho e dezembro costumam ser períodos críticos por conta das férias e do aumento de doenças respiratórias, o que pode impedir temporariamente a coleta. Em contrapartida, a demanda hospitalar continua alta.
De acordo com Áurea Denigres, gerente administrativa da Colsan de Jundiaí, a preocupação já começou antes mesmo do inverno oficialmente começar. “Nesse momento, nós estamos com o estoque regularizado, porém o frio já se antecipou e essa é uma preocupação do banco de sangue. As pessoas tendem a ficar doentes, com resfriados, o que muitas vezes impossibilita a doação. Tudo isso pode impactar na manutenção do estoque e no atendimento aos hospitais.”
Os tipos sanguíneos negativos são mais raros, principalmente o O-, conhecido como doador universal por ser compatível com todos os grupos. Porém, quem possui esse sangue só pode receber do mesmo tipo. Além da redução no comparecimento de doadores, os hospitais registram aumento na necessidade de bolsas de sangue. “Em contrapartida, aumenta o consumo nos hospitais, principalmente porque a região é rodeada por rodovias, então os acidentes acontecem.” explica Áurea.
Gerente da Colsan, Áurea Denigres, alerta para a importância da doação durante o inverno
A Colsan de Jundiaí atende 13 hospitais da região. A unidade coleta, em média, 2,3 mil bolsas de sangue por mês. Somente o Hospital São Vicente, hospital de referência, consome entre 1 mil e 1,4 mil bolsas mensalmente.
O motorista João Batista, de 51 anos, doa sangue há mais de 15 anos e afirma que a principal motivação é ajudar o próximo. “Eu doo sangue só pelo simples prazer de ajudar alguém.” Para João, ainda falta conscientização sobre a importância da doação. “Falta mais divulgação nas redes sociais, na televisão, ou no rádio, em tudo.”
Além das campanhas de conscientização, a Colsan realiza parcerias com diversos tipos de instituições, como igrejas, farmácias, bancos, torcidas organizadas e algumas empresas que orientam os colaboradores e isso contribui para que o estoque seja regularizado.
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 3,6 milhões de bolsas de sangue são coletadas por ano no Brasil. O número representa aproximadamente 1,8% da população doando sangue, índice dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, o ideal seria que 3% da população fosse doadora regular.
Processo é rápido e seguro
O processo completo de doação dura, em média, entre 40 e 60 minutos e é dividido em etapas. Primeiro, é necessário realizar um cadastro apresentando um documento oficial. Em seguida, passa pela triagem clínica e pré-triagem, com entrevista confidencial sobre estado de saúde e hábitos, além da aferição da pressão arterial, batimentos cardíacos, peso e nível de hemoglobina.
A coleta do sangue dura cerca de 10 a 15 minutos. Após o procedimento, o doador recebe hidratação e um lanche. Áurea também reforça que muitos medos relacionados à doação são mitos. “Antigamente as pessoas deixavam de vir porque falavam que o sangue engrossava e que dói, mas é uma coisa muito simples. A doação é um ato que você está fazendo pra ajudar o próximo, você vai salvar vidas.”
Serviço
Unidade Colsan Jundiaí
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Endereço: Rua XV de Novembro, 1848;
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Atendimento: segunda-feira a sábado, das 7h30 às 12h30, exceto feriados;
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A Colsan possui o aplicativo “COLSAN – Doe Sangue, Doe Vidas”, disponível para Android e iOS, onde é possível agendar a doação e ter atendimento prioritário.
Para ser doador é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde.