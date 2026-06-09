Para orientar os profissionais do setor e reforçar a adoção da boa prática de manipulação e segurança dos alimentos, a Vigilância Sanitária (Visa) de Jundiaí, vinculada à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, promove na próxima segunda-feira (15) uma capacitação gratuita sobre ‘Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em Açougues’.

O curso será realizado no Auditório do Paço Municipal (8° andar), das 13h30 às 16h30. A atividade é voltada para responsáveis e manipuladores de alimentos que atuam em açougues e abordará temas relacionados à saúde dos trabalhadores, procedimentos seguros de armazenamento, conservação e manipulação de alimentos, cuidados de higiene, documentação necessária e esclarecimento de dúvidas dos participantes.

A capacitação integra as ações educativas desenvolvidas pela Visa para fortalecer a cultura da prevenção e da segurança alimentar no município. Desde o início de 2025, já foram realizadas 45 capacitações voltadas a diferentes segmentos – desde o segmento de alimentação até esterilização de materiais – beneficiando mais de 500 pessoas.