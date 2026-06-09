O foco do Policiamento Rodoviário foi na segurança viária e no combate à criminalidade. Foi empregado mais policiamento, especialmente nas rodovias de acesso aos principais destinos turísticos nesta época do ano do interior paulista, como Campos do Jordão e Águas de Lindóia.

O Comando de Policiamento Rodoviário e a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) divulgaram nesta terça-feira (9) o balanço da operação Corpus Christi, realizada entre os dias 3 e 7 de junho. Dados da Artesp, revelam que mais de 22 milhões de veículos circularam pelas rodovias paulistas nos dias de feriado prolongado, superando os volumes registrados nos demais feriados do ano e estabelecendo um novo recorde de movimentação nas estradas paulistas.

O foco do Policiamento Rodoviário foi na segurança viária e no combate à criminalidade. Foi empregado mais policiamento, especialmente nas rodovias de acesso aos principais destinos turísticos nesta época do ano do interior paulista, como Campos do Jordão e Águas de Lindóia.

De acordo com o Policiamento Rodoviário, durante o período, mais de 17 mil veículos foram fiscalizados. Nas rodovias estaduais foram registrados 490 acidentes de trânsito, sendo 137 sem vítimas e 353 com vítimas. Ao término da operação, contabilizaram-se 343 vítimas leves e 113 vítimas graves. As equipes também intensificaram a fiscalização de condutas de risco, especialmente o excesso de velocidade, resultando no registro de 39.676 imagens captadas por radares.

Álcool e volante

Os dados do Comando revelam que foram lavradas 84.347 infrações de trânsito. Além disso, 556 veículos em situação irregular foram removidos. No combate à embriaguez ao volante, foram realizados mais de 44 mil testes de alcoolemia. Como resultado das ações fiscalizatórias, 23 condutores foram presos em flagrante por dirigirem sob a influência de álcool, conforme previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Combate à criminalidade