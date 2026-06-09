A Saúde de Jundiaí contará com um importante reforço financeiro a partir da ampliação dos repasses do programa Tabela SUS Paulista, anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo nesta terça-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes.

O prefeito Gustavo Martinelli e o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, acompanharam o anúncio, que prevê para o município um repasse de até R$ 1,5 milhão mensais para complementação do custeio de procedimentos realizados pelo Hospital Universitário (HU).

Na prática, o novo repasse estadual ajuda a custear serviços que já são financiados pela Prefeitura. Com isso, parte dos recursos próprios que hoje são destinados a esses atendimentos poderá ser direcionada para outras prioridades da Saúde, ampliando a capacidade de investimento do município.