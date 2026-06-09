A Saúde de Jundiaí contará com um importante reforço financeiro a partir da ampliação dos repasses do programa Tabela SUS Paulista, anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo nesta terça-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes.
O prefeito Gustavo Martinelli e o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, acompanharam o anúncio, que prevê para o município um repasse de até R$ 1,5 milhão mensais para complementação do custeio de procedimentos realizados pelo Hospital Universitário (HU).
Na prática, o novo repasse estadual ajuda a custear serviços que já são financiados pela Prefeitura. Com isso, parte dos recursos próprios que hoje são destinados a esses atendimentos poderá ser direcionada para outras prioridades da Saúde, ampliando a capacidade de investimento do município.
O aporte financeiro é resultado de uma agenda constante de articulação institucional mantida pela Prefeitura de Jundiaí junto ao Governo do Estado para ampliar investimentos na saúde pública. “Esse reforço representa mais qualidade no atendimento à população e melhores condições para ampliarmos os investimentos na rede municipal de saúde. Nosso compromisso é utilizar cada oportunidade para reduzir filas, fortalecer os serviços e garantir uma assistência cada vez mais eficiente aos jundiaienses”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
“A saúde pública exige investimentos permanentes e planejamento de longo prazo. Esse recurso traz mais sustentabilidade para a rede municipal, permitindo que a Prefeitura avance em projetos estruturantes e amplie a capacidade de atendimento à população”, complementou o secretário Flávio Amorim.