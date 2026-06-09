A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio da Vigilância Epidemiológica, suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra dengue produzida pelo Instituto Butantan. A medida segue orientação do Ministério da Saúde adotada na tarde de ontem (8) após registro de 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina, sendo duas mortes, que seguem como suspeitas e sob investigação.

Atendendo a um pedido da equipe do JJ, a Secretaria enviou à redação na tarde desta terça-feira (9) os dados relacionados a imunização contra a dengue no município. De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), em Jundiaí, foram aplicadas 1.407 doses da vacina Butantan-DV no período de 1º de novembro de 2025 a 8 de junho de 2026, data em que foi anunciada a suspensão da aplicação do imunizante.

Dentre os vacinados, 189 pessoas receberam a vacina nos últimos 21 dias. De acordo com a Secretaria, desde ontem (8), ‘”todas [elas] estão sendo orientadas a permanecer atentas ao surgimento de quaisquer sinais ou eventos adversos após a vacinação e, caso apresentem sintomas ou necessitem de avaliação, devem procurar imediatamente a unidade de saúde de referência para acompanhamento e atendimento adequados”.