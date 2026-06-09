A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí estima aumento na movimentação do comércio no município e nas cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho. A data é considerada uma das mais importantes para o varejo no primeiro semestre de cada ano. Em 2026, a expectativa é de que a data beneficie diferentes segmentos, desde moda e perfumaria até serviços voltados à beleza e bem-estar.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), os consumidores pretendem investir não apenas nos presentes, mas também em produtos e serviços relacionados à preparação para a data. A pesquisa aponta que 67% dos entrevistados pretendem adquirir algum produto ou serviço para cuidar da aparência antes da comemoração.

Outro dado curioso é que 65% dos consumidores preferem manter o fator surpresa na escolha do presente, tornando a experiência ainda mais especial. Entre os itens mais procurados nesse segmento estão perfumes e cosméticos especializados, como fragrâncias, óleos corporais e banhos de ervas. A lista inclui ainda lingeries e peças de vestuário, velas coloridas, incensos temáticos e itens decorativos associados à sorte e ao amor.