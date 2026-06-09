Estão abertas até sexta-feira (12) as inscrições para a eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí – biênio 2026-2028. O colegiado tem o objetivo de fortalecer a participação da população na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas de cultura do município.

Quem pode participar?

Podem se inscrever para participar das eleições os artistas, produtores culturais, gestores e demais agentes da cultura de Jundiaí. As informações completas sobre o processo eleitoral e as inscrições podem ser conferidas no site da cultura. CLICA AQUI.

Eleições

A eleição dos novos conselheiros será realizada em plenária presencial no dia 23 de junho, às 19h30, no Espaço Expressa, localizado na avenida União dos Ferroviários, 1760, Ponte de Campinas. Poderão votar e ser votados os participantes que tiverem sua candidatura ou participação habilitada pela Comissão Eleitoral, conforme as regras estabelecidas no edital.