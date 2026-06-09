O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) de São Paulo, fará nesta quinta-feira (11), um processo seletivo em parceria com a empresa Dexco S/A.

As vagas são destinadas aos cargos de auxiliar de produção e operador(a) de logística I, com atuação em regime de turnos fixos.

Para a função de auxiliar de produção, estão disponíveis 20 vagas para candidatos do sexo masculino, com idade entre 18 e 55 anos, sem necessidade de experiência anterior. Já para o cargo de operador(a) de logística I, são ofertadas 20 oportunidades para ambos os sexos.

O processo seletivo é destinado a moradores de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira e Cajamar. Entre os requisitos estão ensino médio completo e disponibilidade para atuar em turnos. Experiência prévia em atividades operacionais, logística ou processos produtivos será considerada um diferencial para algumas das vagas.