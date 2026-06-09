A rede de apoio ambiental Conexão De Olho no Córrego Bonifácio, formada por voluntários, fez no último sábado (6), em Jundiaí, o enriquecimento florestal numa área dentro da Associação Mata Ciliar. O espaço, que está em processo de recuperação, fica às margens do Córrego Bonifácio, afluente do rio Jundiaí. A ação faz parte do Projeto De Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, com o objetivo de mobilizar a comunidade na gestão dos recursos hídricos e na recuperação de áreas degradadas.

O Córrego Bonifácio é um importante corredor ecológico, que liga a Serra do Japi ao rio Jundiaí, e é cercado por uma grande biodiversidade. A vegetação é de Mata Atlântica, que abriga e alimenta dezenas de espécies de animais silvestres, entre aves, répteis, anfíbios e mamíferos, alguns ameaçados de extinção. Os integrantes da Conexão, que estão em formação como agentes ambientais, fizeram o plantio de árvores nativas, inclusive frutíferas. Com a recomposição vegetal próxima do córrego, evita-se a erosão da margem e o assoreamento do leito, além de facilitar a infiltração da água da chuva no solo para abastecer o lençol freático.