Implantada há mais de quatro anos, a Carteirinha Oncológica do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) é uma ferramenta criada para facilitar a identificação dos pacientes e garantir atendimento preferencial em toda a Rede Integrada HSV, incluindo o Hospital São Vicente, os ambulatórios e as unidades de Pronto Atendimento administradas pela instituição.

E segue facilitando o acesso e garantindo atendimento preferencial aos pacientes em tratamento no hospital. A iniciativa integra as ações de humanização desenvolvidas ao longo dos anos para proporcionar mais acolhimento, praticidade e segurança durante a jornada de cuidado dos pacientes oncológicos.

Referência em oncologia para Jundiaí e região, o HSV realiza, em média, 2,5 mil atendimentos a pacientes em acompanhamento contra o câncer no Ambulatório de Especialidades, local onde a Carteirinha Oncológica é disponibilizada. Diante da complexidade dos tratamentos e da necessidade de um acompanhamento contínuo, a instituição investe constantemente em iniciativas que promovem mais agilidade, segurança e acolhimento, fortalecendo uma assistência cada vez mais humanizada e centrada nas necessidades dos pacientes.