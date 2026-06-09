Implantada há mais de quatro anos, a Carteirinha Oncológica do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) é uma ferramenta criada para facilitar a identificação dos pacientes e garantir atendimento preferencial em toda a Rede Integrada HSV, incluindo o Hospital São Vicente, os ambulatórios e as unidades de Pronto Atendimento administradas pela instituição.
E segue facilitando o acesso e garantindo atendimento preferencial aos pacientes em tratamento no hospital. A iniciativa integra as ações de humanização desenvolvidas ao longo dos anos para proporcionar mais acolhimento, praticidade e segurança durante a jornada de cuidado dos pacientes oncológicos.
Referência em oncologia para Jundiaí e região, o HSV realiza, em média, 2,5 mil atendimentos a pacientes em acompanhamento contra o câncer no Ambulatório de Especialidades, local onde a Carteirinha Oncológica é disponibilizada. Diante da complexidade dos tratamentos e da necessidade de um acompanhamento contínuo, a instituição investe constantemente em iniciativas que promovem mais agilidade, segurança e acolhimento, fortalecendo uma assistência cada vez mais humanizada e centrada nas necessidades dos pacientes.
“O documento é disponibilizado aos pacientes com diagnóstico ou acompanhamento oncológico durante a etapa de pós-consulta, realizada após o atendimento médico. Nesse momento, o paciente passa pela recepção, onde a equipe analisa toda a documentação gerada durante a consulta, como pedidos de exames, solicitações de retorno, indicações cirúrgicas e demais orientações médicas. Além de realizar os agendamentos necessários e fornecer orientações para a continuidade do tratamento, os profissionais identificam os pacientes elegíveis para o recebimento da carteirinha. Após essa identificação, a equipe apresenta o benefício, realiza a emissão do documento e orienta o paciente sobre sua utilização”, explica a supervisora de atendimento, Érika Solange da Silva Torres.
Cada carteirinha recebe uma identificação padronizada, contendo nome do paciente, data de nascimento, data de emissão e prazo de validade. Atualmente, o documento possui validade de dois anos. A ampliação desse período leva em consideração as características do acompanhamento oncológico, já que muitos pacientes passam longos intervalos sem necessidade de retorno ao ambulatório, especialmente durante determinadas fases do tratamento ou monitoramento clínico.
Mais do que garantir atendimento preferencial, a Carteirinha Oncológica representa uma estratégia de cuidado que reconhece as particularidades da jornada oncológica. “A iniciativa fortalece a integração entre os serviços da Rede Integrada HSV, promove maior agilidade nos atendimentos e contribui para que o paciente encontre, em cada etapa do tratamento, um ambiente preparado para acolhê-lo com segurança, respeito e atenção às suas necessidades”, conclui Érika.