Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho já pode reservar a manhã do dia 17 de junho na agenda. A próxima edição do Emprego da Gente nos Bairros acontecerá na Vila Hortolândia, levando mais de 600 vagas de emprego diretamente para a região e facilitando o contato entre candidatos e empresas.
A ação acontece das 9h às 13h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (rua Guatapará, 26) e reúne oportunidades para diferentes perfis profissionais, desde quem está procurando o primeiro emprego até trabalhadores com experiência em áreas específicas.
No local, estarão 18 empresas com vagas como: pedreiro, motorista, estoquista, encanador, operador de máquinas, operador de armazém, auxiliar de expedição, oficial de manutenção, cozinheiro/chefe de cozinha, repositor de mercadorias, auxiliar de lavanderia, jovem aprendiz, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e diversas outras ocupações.
Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento é gratuito e será realizado por ordem de chegada.
A iniciativa faz parte do programa Desenvolve +, no eixo Emprega +, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). A proposta é levar os serviços de empregabilidade para mais perto da população, reduzindo distâncias e ampliando o acesso às oportunidades oferecidas pelas empresas parceiras.
Segundo a diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, Cida Gibrail, a presença do programa nos bairros tem contribuído para aproximar quem busca trabalho das vagas disponíveis. “Muitas pessoas têm qualificação e vontade de trabalhar, mas nem sempre conseguem chegar até os processos seletivos. Quando levamos as empresas para dentro dos bairros, criamos um ambiente mais acessível, onde o candidato consegue conversar diretamente com os recrutadores, tirar dúvidas e, muitas vezes, já sair com os próximos passos definidos.”
Serviço
Data: 17 de junho
Horário: das 9h às 13h
Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima – rua Guatapará, nº 26 – Vila Hortolândia