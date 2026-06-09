10 de junho de 2026
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MAIS DE 600 VAGAS

Emprego da Gente nos Bairros terá edição na Vila Hortolândia

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação será na quarta-feira da próxima semana, dia 17 de junho, das das 9h às 13h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima
A ação será na quarta-feira da próxima semana, dia 17 de junho, das das 9h às 13h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho já pode reservar a manhã do dia 17 de junho na agenda. A próxima edição do Emprego da Gente nos Bairros acontecerá na Vila Hortolândia, levando mais de 600 vagas de emprego diretamente para a região e facilitando o contato entre candidatos e empresas.

A ação acontece das 9h às 13h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (rua Guatapará, 26) e reúne oportunidades para diferentes perfis profissionais, desde quem está procurando o primeiro emprego até trabalhadores com experiência em áreas específicas.

No local, estarão 18 empresas com vagas como: pedreiro, motorista, estoquista, encanador, operador de máquinas, operador de armazém, auxiliar de expedição, oficial de manutenção, cozinheiro/chefe de cozinha, repositor de mercadorias, auxiliar de lavanderia, jovem aprendiz, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e diversas outras ocupações.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento é gratuito e será realizado por ordem de chegada.

A iniciativa faz parte do programa Desenvolve +, no eixo Emprega +, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). A proposta é levar os serviços de empregabilidade para mais perto da população, reduzindo distâncias e ampliando o acesso às oportunidades oferecidas pelas empresas parceiras.

Segundo a diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, Cida Gibrail, a presença do programa nos bairros tem contribuído para aproximar quem busca trabalho das vagas disponíveis. “Muitas pessoas têm qualificação e vontade de trabalhar, mas nem sempre conseguem chegar até os processos seletivos. Quando levamos as empresas para dentro dos bairros, criamos um ambiente mais acessível, onde o candidato consegue conversar diretamente com os recrutadores, tirar dúvidas e, muitas vezes, já sair com os próximos passos definidos.”

Serviço
Data: 17 de junho
Horário: das 9h às 13h
Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima – rua Guatapará, nº 26 – Vila Hortolândia

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