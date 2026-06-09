Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho já pode reservar a manhã do dia 17 de junho na agenda. A próxima edição do Emprego da Gente nos Bairros acontecerá na Vila Hortolândia, levando mais de 600 vagas de emprego diretamente para a região e facilitando o contato entre candidatos e empresas.

A ação acontece das 9h às 13h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (rua Guatapará, 26) e reúne oportunidades para diferentes perfis profissionais, desde quem está procurando o primeiro emprego até trabalhadores com experiência em áreas específicas.

No local, estarão 18 empresas com vagas como: pedreiro, motorista, estoquista, encanador, operador de máquinas, operador de armazém, auxiliar de expedição, oficial de manutenção, cozinheiro/chefe de cozinha, repositor de mercadorias, auxiliar de lavanderia, jovem aprendiz, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e diversas outras ocupações.