Com a queda das temperaturas, a menor exposição à luz solar e a tendência ao isolamento social, crescem as queixas de dores crônicas em consultórios médicos e clínicas especializadas em dor. O alerta é do neurocirurgião Marcelo Valadares, responsável pela área de Neurocirurgia Funcional da Unicamp e especialista no tratamento da dor crônica. Durante os meses mais frios do ano, o manejo dos sintomas deve ser mantido, com adaptações para aumentar o conforto térmico e favorecer a adesão do paciente ao tratamento.

De acordo com o especialista, o inverno agrava o sofrimento das pessoas que convivem com dores crônicas – um grupo que representa 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos, segundo o Ministério da Saúde – por razões multifatoriais. Condições como fibromialgia, artrite e lombalgia costumam se intensificar nesta época do ano, afetando a qualidade de vida de mulheres, idosos e pessoas de baixa renda, principalmente.

Pacientes com sintomas depressivos e com histórico de quedas e hospitalizações também podem notar aumento na percepção da dor. “As baixas temperaturas reduzem o fluxo sanguíneo periférico e aumentam a rigidez muscular. Além disso, o frio desencadeia alterações no sono e no humor, favorecendo quadros de insônia, ansiedade e depressão, que estão diretamente ligados à percepção e intensificação da dor”, explica o especialista em dor crônica.