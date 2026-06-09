10 de junho de 2026
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SITUAÇÃO DE RUA

Junho gelado: Noites Frias acolhe em média 59 pessoas por dia

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Neste mês começa o inverno, mas as temperaturas já baixas elevam os acolhimentos, que acontecem 24 horas por dia
Neste mês começa o inverno, mas as temperaturas já baixas elevam os acolhimentos, que acontecem 24 horas por dia

Jundiaí tem registrado temperaturas mínimas abaixo de 10°C já há alguns dias. Com este cenário de frio mais acentuado, a média diária de acolhimentos pela Operação Noites Frias chega a 59 pessoas em situação de rua neste mês de junho. A ação previne problemas e até óbitos relacionados às baixas temperaturas, que podem acontecer nesta época do ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) ofereceu, do dia 1º de junho até esta segunda-feira (8), 412 atendimentos para 177 pessoas, o que representa uma média de 59 acolhimentos por dia. Somente entre a noite de sexta-feira (5) e a manhã desta segunda-feira (8), período marcado pelas temperaturas mais baixas, foram registrados 165 atendimentos para 94 pessoas.

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A Prefeitura de Jundiaí, através da Smads, informa que a rede de atendimento foi estruturada para a Operação Noites Frias e está preparada para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, com vagas disponíveis, equipes reforçadas e atendimento ininterrupto por meio do Seas.

A Smads informa que a procura pelos serviços está dentro do previsto para esta época do ano e as ações de abordagem, orientação e encaminhamento continuam 24 horas por dia, para que haja atendimento às pessoas que aceitam o acolhimento e demais serviços disponibilizados pela rede municipal.

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