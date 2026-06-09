Com a chegada do inverno, em 21 de junho, e a queda das temperaturas, aumentam também os casos de gripe e doenças respiratórias em todo o país. Entre os grupos que exigem mais atenção estão as crianças, consideradas as mais vulneráveis aos vírus respiratórios nesta época do ano.

O pneumologista Eduardo Leme explica que o tempo seco, comum nesta época do ano, favorece o agravamento dos quadros respiratórios. De acordo com o médico, o ressecamento das vias aéreas facilita infecções virais e pode intensificar sintomas como falta de ar, cansaço e dificuldade para respirar.

“Quando a pessoa começa a apresentar muito esforço para respirar, aumento da frequência respiratória, dedos ou lábios arroxeados e sinais de desconforto, isso pode indicar uma inflamação mais intensa dos pulmões”, alerta.