Com a chegada do inverno, em 21 de junho, e a queda das temperaturas, aumentam também os casos de gripe e doenças respiratórias em todo o país. Entre os grupos que exigem mais atenção estão as crianças, consideradas as mais vulneráveis aos vírus respiratórios nesta época do ano.
O pneumologista Eduardo Leme explica que o tempo seco, comum nesta época do ano, favorece o agravamento dos quadros respiratórios. De acordo com o médico, o ressecamento das vias aéreas facilita infecções virais e pode intensificar sintomas como falta de ar, cansaço e dificuldade para respirar.
“Quando a pessoa começa a apresentar muito esforço para respirar, aumento da frequência respiratória, dedos ou lábios arroxeados e sinais de desconforto, isso pode indicar uma inflamação mais intensa dos pulmões”, alerta.
O médico explica que esses casos podem evoluir para a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), condição que pode exigir internação hospitalar e, em situações mais severas, levar à morte. Segundo o especialista, em caso de dúvida sobre a intensidade dos sintomas, a orientação é procurar atendimento médico. “É melhor pecar pelo excesso do que pela falta”, destaca.
Dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do boletim InfoGripe, apontam crescimento nos casos de SRAG. Em 2026, já foram registrados mais de 77 mil casos no Brasil. O aumento das hospitalizações está relacionado principalmente ao vírus sincicial respiratório (VSR), conhecido por causar infecções respiratórias em bebês e crianças pequenas, além da influenza A, vírus da gripe, e do rinovírus, responsável por muitos resfriados comuns.
Em Jundiaí, segundo a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, entre janeiro e maio de 2025, o município registrou 294 casos, sendo 47 internações em UTI e 17 óbitos. No mesmo período de 2026, foram contabilizados 170 casos, com 33 internações em UTI e 8 mortes. Na comparação entre os períodos, houve redução de 42,2% no número de casos, 29,8% nas internações em UTI e 52,9% nos óbitos relacionados à SRAG.
Crianças exigem mais atenção
A pediatra do Hospital Universitário (HU), Ana Paula Felgueiras, especialista em Alergia e Imunologia, explica que as crianças costumam adoecer mais porque o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento e só se aproxima do funcionamento de um adulto por volta dos 10 anos. “Elas acabam tendo uma maior predisposição a processos infecciosos, principalmente os virais”, afirma.
Outro fator que contribui para a transmissão é a convivência próxima entre os pequenos, especialmente em escolas e creches. Como elas permanecem muito tempo agrupadas e ainda estão aprendendo hábitos de higiene, a transmissão dos vírus acaba acontecendo com mais facilidade. “Nem sempre elas conseguem ter aquele cuidado ao espirrar, colocar a mão na frente ou manter uma higiene nasal adequada”, explica a pediatra.
Entre os principais cuidados para evitar complicações está a vacinação. A médica reforça a importância de manter o calendário vacinal atualizado, incluindo as vacinas contra gripe, covid-19 e pneumococo (bactéria que pode causar pneumonia e outras infecções graves).
Segundo a doutora, as vacinas ajudam não apenas a evitar a infecção, mas também a reduzir os riscos de agravamento dos quadros respiratórios. “Mesmo que a criança seja infectada, a vacinação ajuda o organismo a reagir melhor e diminui as chances de evolução para quadros mais graves”, destaca.
Os pais também devem ficar atentos aos sinais de alerta. De acordo com a pediatra, o principal deles é a dificuldade para respirar. A médica explica que a criança pode apresentar esforço respiratório, respiração acelerada e movimentação intensa da musculatura do tórax para conseguir respirar. Em alguns casos, também pode ocorrer o chamado “batimento de asa nasal”, quando as narinas abrem e fecham rapidamente durante a respiração.
Outro sinal importante é quando a criança fica ofegante mesmo em repouso, principalmente durante o sono. “Tosse, febre e falta de ar associados a esses sinais indicam a necessidade de procurar atendimento médico imediatamente”, orienta.