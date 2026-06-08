A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio da Vigilância Epidemiológica, suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra dengue produzida pelo Instituto Butantan. A medida segue orientação do Ministério da Saúde adotada na tarde desta segunda-feira (8) após registro de 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina, sendo duas mortes, que seguem como suspeitas e sob investigação.

Em nota, a Secretaria de Promoção da Saúde informa que não há registro no município de nenhum caso de reação grave ou óbito relacionado à aplicação da vacina. A suspensão temporária da vacinação afeta os públicos contemplados pela estratégia de vacinação, incluindo profissionais de saúde e pessoas de 59 anos, que receberam o imunizante produzido pelo Butantan.

Ainda em nota, a Secretaria esclarece que as doses atualmente disponíveis na rede municipal permanecerão armazenadas e conservadas conforme os protocolos da rede de frio, aguardando novas orientações do Ministério da Saúde. A Secretaria reforça que o monitoramento de eventos adversos faz parte da rotina dos programas de imunização e demonstra o rigor dos protocolos de segurança adotados pelas autoridades sanitárias.

Vacinação para público de 10 a 14 anos