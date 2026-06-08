A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio da Vigilância Epidemiológica, suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra dengue produzida pelo Instituto Butantan. A medida segue orientação do Ministério da Saúde adotada na tarde desta segunda-feira (8) após registro de 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina, sendo duas mortes, que seguem como suspeitas e sob investigação.
Em nota, a Secretaria de Promoção da Saúde informa que não há registro no município de nenhum caso de reação grave ou óbito relacionado à aplicação da vacina. A suspensão temporária da vacinação afeta os públicos contemplados pela estratégia de vacinação, incluindo profissionais de saúde e pessoas de 59 anos, que receberam o imunizante produzido pelo Butantan.
Ainda em nota, a Secretaria esclarece que as doses atualmente disponíveis na rede municipal permanecerão armazenadas e conservadas conforme os protocolos da rede de frio, aguardando novas orientações do Ministério da Saúde. A Secretaria reforça que o monitoramento de eventos adversos faz parte da rotina dos programas de imunização e demonstra o rigor dos protocolos de segurança adotados pelas autoridades sanitárias.
Vacinação para público de 10 a 14 anos
A Secretaria de Promoção da Saúde informa na nota que a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos segue normalmente nas unidades de saúde de Jundiaí. Para este público, é utilizada a vacina Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, que não é alvo da medida anunciada pelo Ministério da Saúde.