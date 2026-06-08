A Secretara Municipal de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, realiza a manutenção dos abrigos de ônibus localizados na avenida 9 de julho, região central do município. A iniciativa visa mais conforto, segurança e qualidade para quem utiliza o transporte coletivo.

As intervenções estão sendo realizadas por etapas, com cinco abrigos atendidos por semana. Estão executadas a pintura dos abrigos do segundo lote e a instalação das coberturas do primeiro lote, que contempla três pontos e cinco abrigos. Já o segundo lote reúne quatro pontos e seis abrigos.

A instalação das coberturas ocorre a partir as 21h, reduzindo os impactos no trânsito e na rotina dos passageiros. Além da recuperação das coberturas, os serviços incluem pintura completa das estruturas, manutenção dos assentos danificados e, na etapa final, a instalação de novos vidros.