A Secretara Municipal de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, realiza a manutenção dos abrigos de ônibus localizados na avenida 9 de julho, região central do município. A iniciativa visa mais conforto, segurança e qualidade para quem utiliza o transporte coletivo.
As intervenções estão sendo realizadas por etapas, com cinco abrigos atendidos por semana. Estão executadas a pintura dos abrigos do segundo lote e a instalação das coberturas do primeiro lote, que contempla três pontos e cinco abrigos. Já o segundo lote reúne quatro pontos e seis abrigos.
A instalação das coberturas ocorre a partir as 21h, reduzindo os impactos no trânsito e na rotina dos passageiros. Além da recuperação das coberturas, os serviços incluem pintura completa das estruturas, manutenção dos assentos danificados e, na etapa final, a instalação de novos vidros.
Para garantir a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo, os locais em obras estão devidamente sinalizados durante a execução dos serviços. “O cronograma [de trabalho] é definido pelas equipes técnicas da e faz parte de um planejamento mais amplo de qualificação dos pontos de ônibus da cidade, que será ampliado para outras regiões”, explica o diretor do Departamento de Transporte Público da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transporte, Bruno Palhari.
A previsão é que os serviços de manutenção dos abrigos da avenida 9 de Julho sejam concluídos até o final de junho.