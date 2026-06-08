09 de junho de 2026
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DE CARA NOVA

Pontos de ônibus da 9 de Julho passam por revitalização 

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As intervenções estão sendo realizadas por etapas, com cinco abrigos atendidos por semana
As intervenções estão sendo realizadas por etapas, com cinco abrigos atendidos por semana

A Secretara Municipal de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, realiza a manutenção dos abrigos de ônibus localizados na avenida 9 de julho, região central do município. A iniciativa visa mais conforto, segurança e qualidade para quem utiliza o transporte coletivo.

As intervenções estão sendo realizadas por etapas, com cinco abrigos atendidos por semana. Estão executadas a pintura dos abrigos do segundo lote e a instalação das coberturas do primeiro lote, que contempla três pontos e cinco abrigos. Já o segundo lote reúne quatro pontos e seis abrigos.

A instalação das coberturas ocorre a partir as 21h, reduzindo os impactos no trânsito e na rotina dos passageiros. Além da recuperação das coberturas, os serviços incluem pintura completa das estruturas, manutenção dos assentos danificados e, na etapa final, a instalação de novos vidros.

Para garantir a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo, os locais em obras estão devidamente sinalizados durante a execução dos serviços. “O cronograma [de trabalho] é definido pelas equipes técnicas da e faz parte de um planejamento mais amplo de qualificação dos pontos de ônibus da cidade, que será ampliado para outras regiões”, explica o diretor do Departamento de Transporte Público da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transporte, Bruno Palhari.

A previsão é que os serviços de manutenção dos abrigos da avenida 9 de Julho sejam concluídos até o final de junho.

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