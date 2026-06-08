A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, reforçou as ações da ‘Operação Noites Frias’ para ampliar o atendimento e fortalecer a rede de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade no período de baixas temperaturas. A operação foi iniciada no dia 1º de junho e intensifica o trabalho realizado ao longo do ano, com ampliação das equipes de abordagem social e adequações nos serviços.
Novidades
Entre as novidades deste ano está a reorganização do fluxo de atendimento, com o início dos encaminhamentos já no período da tarde. A medida contribui para tornar o atendimento mais ágil e eficiente, ampliando a capacidade de acolhimento e o suporte oferecido às pessoas atendidas pela rede municipal.
Ao longo da noite, as equipes seguem com as abordagens e a distribuição de itens de proteção, como cobertores, mantas térmicas, toucas, meias, luvas e água. Além da oferta desses materiais, os profissionais realizam orientações e apresentam as alternativas de acolhimento disponíveis na rede municipal. Embora muitas pessoas aceitem os itens de proteção, nem todas optam pelo acolhimento.
Nesses casos, as equipes mantêm o trabalho de orientação e sensibilização, respeitando a autonomia de cada indivíduo e reforçando continuamente os serviços disponíveis. “Nosso trabalho é garantir que a informação, a orientação e a oportunidade de acolhimento cheguem a quem precisa. Não podemos obrigar ninguém a aceitar o atendimento, o serviço não é compulsório, e nosso trabalho é oferecer alternativas seguras e organizar os encaminhamentos dentro da rede disponível”, explica a diretora de Proteção Social, Cássia Herrera.
Recâmbio
Outro serviço que integra o trabalho da rede é o recâmbio, realizado quando pessoas oriundas de outros municípios manifestam interesse em retornar para sua cidade de origem. Nesses casos, após avaliação técnica, a equipe providencia os encaminhamentos necessários, contribuindo para a reintegração aos vínculos familiares e à rede de atendimento local.
A operação também conta com atuação integrada da Guarda Municipal, que auxilia nas rondas e aciona as equipes sociais sempre que identifica situações que demandam atendimento. Em casos emergenciais, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.
A população também pode colaborar informando situações que necessitem de abordagem social. O contato com o Serviço Especializado de Abordagem Social pode ser feito 24h por dia pelo WhatsApp (11) 98531-0146, permitindo que as equipes avaliem cada caso e ofereçam os serviços disponíveis na rede municipal.