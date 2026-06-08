A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, reforçou as ações da ‘Operação Noites Frias’ para ampliar o atendimento e fortalecer a rede de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade no período de baixas temperaturas. A operação foi iniciada no dia 1º de junho e intensifica o trabalho realizado ao longo do ano, com ampliação das equipes de abordagem social e adequações nos serviços.

Novidades

Entre as novidades deste ano está a reorganização do fluxo de atendimento, com o início dos encaminhamentos já no período da tarde. A medida contribui para tornar o atendimento mais ágil e eficiente, ampliando a capacidade de acolhimento e o suporte oferecido às pessoas atendidas pela rede municipal.

Ao longo da noite, as equipes seguem com as abordagens e a distribuição de itens de proteção, como cobertores, mantas térmicas, toucas, meias, luvas e água. Além da oferta desses materiais, os profissionais realizam orientações e apresentam as alternativas de acolhimento disponíveis na rede municipal. Embora muitas pessoas aceitem os itens de proteção, nem todas optam pelo acolhimento.