As escolas estaduais de São Paulo, Região Metropolitana, Interior e Litoral recebem, entre os dias 8 e 26 de junho, as inscrições de familiares de estudantes que precisam complementar as refeições durante o período de férias do meio do ano. O calendário escolar da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está definido e o recesso acontece entre os dias 7 e 23 de julho.

No período de férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades com alimentação centralizada. Ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela Educação.

A equipe de nutricionistas da Seduc-SP é responsável por elaborar os cardápios, visando manter a oferta de refeições balanceadas e nutricionalmente adequadas também durante o período de férias, com ingredientes disponíveis nas unidades de ensino, de acordo com o preconizado nas diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).