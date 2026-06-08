A Feira do Bem, programa desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), entrega frutas, verduras e legumes fresquinhos à população. Esta é uma das iniciativas do município para a segurança alimentar da população.
Há também a Cesta do Bem, que, somada à Feira do Bem, já distribuíram mais de 18,8 toneladas de hortifrutis desde sua implantação, beneficiando idosos e famílias com crianças pequenas acompanhadas pela rede socioassistencial do município.
A Feira do Bem, criada em outubro de 2025, nasceu com o objetivo de ampliar o acesso dos idosos a alimentos saudáveis e fortalecer a participação em atividades de convivência e inclusão social. Desde o início do programa, já foram distribuídas cerca de 7,2 toneladas de alimentos, com média mensal de 135 idosos atendidos.
Somente entre janeiro e maio deste ano, foram realizados 379 atendimentos e entregues 3.739,96 quilos de alimentos provenientes do Banco de Alimentos e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). No último trimestre de 2025, outros 3.460 quilos já haviam sido distribuídos aos participantes.
Todas as sextas-feiras, idosos acompanhados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) são levados até a Vila de Oportunidades, no Complexo Fepasa, por meio de transporte oferecido pelo programa. Além de escolherem os alimentos utilizando a moeda social Japi, eles participam de atividades socioeducativas sobre alimentação saudável, convivência e qualidade de vida.
Para muitos participantes, a experiência vai além da ajuda alimentar. “Eu moro sozinha e a feira ajuda muito na alimentação da semana. Mas o que eu mais gosto é encontrar outras pessoas, conversar e aprender coisas novas. A gente se sente lembrada e valorizada”, conta a aposentada Maria da Silva, participante da Feira do Bem.
Já a Cesta do Bem tem como foco famílias acompanhadas pelo Programa Primeira Infância e inscritas no Bolsa Família. A iniciativa garante o acesso regular a frutas, verduras e legumes, contribuindo para uma alimentação mais nutritiva nos primeiros anos de vida das crianças.
Desde o lançamento do programa, em junho de 2025, já foram distribuídas 1.890 cestas, totalizando 11.622,96 quilos de alimentos oriundos do Programa de Aquisição de Alimentos.
Em 2025, foram entregues 1.350 cestas para 90 famílias. Neste ano, o atendimento foi ampliado: entre abril e maio, 540 cestas já chegaram a 108 famílias atendidas pelos seis Cras do município, somando 4.872,96 quilos de alimentos.
“Cada cesta entregue e cada atendimento realizado representam muito mais do que apenas números. Representam famílias que conseguem complementar a alimentação em casa, crianças que têm acesso a alimentos mais nutritivos e idosos que encontram acolhimento, convivência e cuidado. É esse olhar para as pessoas que orienta o trabalho da assistência social e fortalece nossa rede de proteção em todo o município”, ressalta a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca.
Além da entrega dos alimentos, as famílias também participam de encontros com orientações sobre alimentação infantil, aproveitamento integral dos alimentos, higiene e preparo de refeições saudáveis.
A importância do programa é sentida diretamente pelas famílias assistidas. Letícia Custódio de Lima, mãe do pequeno João Luca, de 11 meses, destaca os benefícios da iniciativa. “É importante aprendermos a inserir esses alimentos na dieta das crianças. Também aprendemos receitas como iogurte e sorvete, que agradam ao paladar delas. E isso faz toda diferença, porque o preço das hortaliças está muito alto no mercado. Essa cesta ajuda muito”, conta.