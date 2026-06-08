A Feira do Bem, programa desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), entrega frutas, verduras e legumes fresquinhos à população. Esta é uma das iniciativas do município para a segurança alimentar da população.

Há também a Cesta do Bem, que, somada à Feira do Bem, já distribuíram mais de 18,8 toneladas de hortifrutis desde sua implantação, beneficiando idosos e famílias com crianças pequenas acompanhadas pela rede socioassistencial do município.

A Feira do Bem, criada em outubro de 2025, nasceu com o objetivo de ampliar o acesso dos idosos a alimentos saudáveis e fortalecer a participação em atividades de convivência e inclusão social. Desde o início do programa, já foram distribuídas cerca de 7,2 toneladas de alimentos, com média mensal de 135 idosos atendidos.