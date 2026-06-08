Com o Dia dos Namorados se aproximando, o Bazar do Voluntariado do Hospital São Vicente pode ser uma opção para garantir presentes com preços acessíveis. O evento será realizado nos dias 9 e 10 de junho, terça e quarta-feira, das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí. Os dois dias são abertos ao público e aos colaboradores da instituição.

No bazar, os visitantes encontram uma grande variedade de itens novos e usados em bom estado, como roupas, calçados, acessórios, roupas de cama, mesa e banho, louças, utensílios domésticos, brinquedos, livros e muito mais. Todos os produtos passam por uma curadoria cuidadosa das voluntárias antes de serem disponibilizados para venda. Os preços são a partir de R$ 3 e o pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. O valor das vendas é revertido em prol da instituição.

“Convidamos toda a comunidade a prestigiar o nosso bazar. Além de encontrar produtos com preços acessíveis, cada compra é uma maneira de contribuir com o Hospital São Vicente. É uma oportunidade de fazer o bem de forma simples e concreta”, afirma Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais do HSV.

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