Para que o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12, seja uma data marcada por troca de presentes, afetos e boas lembranças, a primeira dica do Procon-SP é a pesquisa de preços. Por exemplo, em um ano, um frasco do eau de toilette Blue Seduction (50ml) que, em média, valia R$ 139,60, recentemente é encontrado a R$ 187,47.

Esse dado tem como base um levantamento recente de preços de perfumes realizado pela equipe de Estudos e Pesquisas do Procon-SP, que apontou que, em relação ao ano passado, houve, em média, um acréscimo 14,78%. A iniciativa também comparou o preço de buquês de rosas vermelhas e constatou que o acréscimo foi de 3,71%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP) da Fipe registrou no mesmo período variação de 3,50%.

Foram comparados os preços de 31 perfumes importados comuns entre as pesquisas realizadas em abril de 2025 e abril de 2026, com base na coleta de preços em seis e-commerce a partir de pesquisa realizada com IP na região central paulistana. Também foram comparados os valores de quatro buquês de rosas simples vermelhas, contendo 6 e 12 unidades, cultivadas nacionalmente e importadas da Colômbia.