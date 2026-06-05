Nesta sexta-feira (5) é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e está localizado em Jundiaí um dos mais importantes patrimônios ambientais do Estado de São Paulo: a Serra do Japi. O espaço ambiental conta com a proteção diária da Divisão Florestal da Guarda Municipal, inclusive aos finais de semana e feriados.
O grupamento é responsável por monitorar, fiscalizar e preservar uma das maiores riquezas naturais da cidade. O trabalho da Divisão inclui o patrulhamento e proteção da Serra, resgate de animais, ações de prevenção e de educação ambiental e o combate ao desmatamento e às queimadas.
Amor à causa
O trabalho é movido pela dedicação de agentes que têm na proteção ambiental uma verdadeira vocação. “Todos aqui atuam com o objetivo principal de preservar. Para isso, é necessário afinidade com os animais e a floresta”, destaca o subinspetor Marcelo Aparecido de Campos, que soma 34 anos na Guarda Municipal e 22 anos na Divisão Florestal.
Tecnologia à serviço do meio ambiente
Além da experiência da equipe, a proteção da Serra conta com o apoio da tecnologia. Por meio do programa ‘Pantera’, câmeras de alta resolução monitoram a região e identificam rapidamente focos de fumaça e incêndio, permitindo resposta ágil às ocorrências e reforçando a segurança desse patrimônio verde que é motivo de orgulho para Jundiaí.
Trabalho x resultados
Dados da Divisão Florestal revelam que, entre maio de 2025 e maio de 2026, o grupamento registrou 746 resgates de animais silvestres, 11 ocorrências de combate a incêndios em mata nativa, seis incêndios em áreas de pastagem, 33 casos de fogo provocados pela queima de lixo em vegetação seca e quatro apreensões de balões.
Estiagem e alerta total
Com a chegada do período de estiagem, quando as chuvas se tornam mais escassas na região, a preocupação se volta especialmente para o aumento dos incêndios em áreas de vegetação, principalmente na Serra do Japi. O risco se intensifica durante os meses mais secos do ano, exigindo atenção redobrada da população.
Segundo Campos, a estiagem costuma se estender até o final de setembro, período em que atitudes aparentemente simples podem provocar grandes danos ambientais. “É fundamental evitar a queima de mato para renovação de pastagens, uma prática que degrada o solo e pode causar incêndios de grandes proporções”, alerta.
O subinspetor também orienta a população a não queimar lixo e a evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas com vegetação seca. “Pequenas ações podem desencadear ocorrências graves, colocando em risco a fauna, a flora e até mesmo propriedades próximas”, reforça.
Agendamento de visitas e denúncias
As visitas à Serra do Japi são realizadas mediante agendamento prévio junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Outras informações podem ser obtidas por meio do site da Prefeitura (CLICA AQUI).
Denúncias de crimes ambientais e solicitações de resgate de animais podem ser feitas por meio dos telefones 153 e (11) 4492-9060 ou pelo aplicativo 153 Jundiaí.