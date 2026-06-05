Nesta sexta-feira (5) é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e está localizado em Jundiaí um dos mais importantes patrimônios ambientais do Estado de São Paulo: a Serra do Japi. O espaço ambiental conta com a proteção diária da Divisão Florestal da Guarda Municipal, inclusive aos finais de semana e feriados.

O grupamento é responsável por monitorar, fiscalizar e preservar uma das maiores riquezas naturais da cidade. O trabalho da Divisão inclui o patrulhamento e proteção da Serra, resgate de animais, ações de prevenção e de educação ambiental e o combate ao desmatamento e às queimadas.

Amor à causa

O trabalho é movido pela dedicação de agentes que têm na proteção ambiental uma verdadeira vocação. “Todos aqui atuam com o objetivo principal de preservar. Para isso, é necessário afinidade com os animais e a floresta”, destaca o subinspetor Marcelo Aparecido de Campos, que soma 34 anos na Guarda Municipal e 22 anos na Divisão Florestal.