A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região promove nos dias 24 e 25de junho o Treinamento de Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes para empresas que buscam fortalecer a cultura de prevenção e segurança no ambiente de trabalho.

Novidade

Nesta edição, os participantes terão acesso a um conteúdo adicional na apostila sobre ‘Campanhas de Segurança e Saúde do Trabalhador’, ampliando os conhecimentos sobre práticas voltadas à conscientização, prevenção de acidentes e promoção do bem-estar no ambiente corporativo.

O treinamento é uma oportunidade para atualização profissional e para o fortalecimento das ações de segurança dentro das empresas, contribuindo para ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.

Inscrições