05 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Neste sábado: comunicação não-violenta é tema de palestra do CIC

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A iniciativa é voltada às famílias, aprendizes e moradores da região e será realizada a partir das 8h30
A iniciativa é voltada às famílias, aprendizes e moradores da região e será realizada a partir das 8h30

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, realiza neste sábado (6) o encontro ‘Família na Trilha – Palestra Especial: Comunicação Não-Violenta’. A iniciativa é voltada às famílias, aprendizes e moradores da região e será realizada a partir das 8h30.

Realizada em parceria com a Rede Cidadã, a ação tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e incentivar relações saudáveis e respeitosas por meio do diálogo, da empatia e da escuta ativa. A programação contará com uma palestra especial sobre comunicação não-violenta, abordando a importância da comunicação consciente nos ambientes familiar, escolar, profissional e social.

Durante o encontro, a unidade também realizará uma apresentação dos serviços oferecidos à população, destacando atendimentos, orientações e oportunidades disponíveis para as famílias e comunidade. Já a Rede Cidadã apresentará suas iniciativas voltadas ao desenvolvimento pessoal, social e profissional dos aprendizes, reforçando a importância da participação familiar nesse processo.

Serviço

Encontro ‘Família na Trilha – Palestra Especial: Comunicação Não-Violenta’
Data: 6/6
Horário: 8h30
Local: Rua Dr. José Basile Bonito, 29, Centro.
Evento gratuito!

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