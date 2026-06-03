Estão abertas as inscrições para estagiários do Programa de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati), para atuação em escolas estaduais. Podem concorrer às vagas estudantes universitários matriculados em cursos da área de tecnologia. Os selecionados vão atuar em unidades educacionais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e nas sedes das unidades regionais de ensino. Para o segundo semestre deste ano, foram reservadas 10 mil oportunidades de emprego, distribuídas em todos os municípios paulistas.

Há vagas para alunos de graduação em Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia da Informação.

A carga horária máxima é de 30 horas semanais com remuneração mensal total de até R$ 1.638,29, incluindo auxílio transporte e alimentação.