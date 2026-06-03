O Governo de São Paulo publicou nesta quarta-feira (3) o edital para o concurso que prevê a contratação de 2 mil soldados da Polícia Militar. As inscrições começam no dia 15 de junho e vão até 21 de agosto. O salário inicial para o cargo é de R$ 5.482,51. A iniciativa faz parte do programa de fortalecimento das forças de segurança e da recomposição do efetivo policial em todo o estado, com a meta de viabilizar 26 mil novos policiais na gestão.

Desde de janeiro de 2023, 16.279 policiais civis e militares concluíram a formação e já estão atuando nas ruas em todo o estado. Outros 2.220 profissionais seguem em formação. Entre eles, há, na Polícia Militar, 1.185 soldados e 561 alunos-oficiais. Na Polícia Civil, são 474 delegados.

Com o edital lançado hoje, já são 5.691 vagas de concurso em andamento, considerando os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Há ainda outras 2.397 vagas já autorizadas.

Inscrições para o concurso da PM