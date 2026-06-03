O Governo de São Paulo publicou nesta quarta-feira (3) o edital para o concurso que prevê a contratação de 2 mil soldados da Polícia Militar. As inscrições começam no dia 15 de junho e vão até 21 de agosto. O salário inicial para o cargo é de R$ 5.482,51. A iniciativa faz parte do programa de fortalecimento das forças de segurança e da recomposição do efetivo policial em todo o estado, com a meta de viabilizar 26 mil novos policiais na gestão.
Desde de janeiro de 2023, 16.279 policiais civis e militares concluíram a formação e já estão atuando nas ruas em todo o estado. Outros 2.220 profissionais seguem em formação. Entre eles, há, na Polícia Militar, 1.185 soldados e 561 alunos-oficiais. Na Polícia Civil, são 474 delegados.
Com o edital lançado hoje, já são 5.691 vagas de concurso em andamento, considerando os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Há ainda outras 2.397 vagas já autorizadas.
Inscrições para o concurso da PM
As inscrições para o concurso começam no próximo dia 15 de junho e seguem até 21 de agosto. Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp, organizadora do concurso.
“Estamos ampliando continuamente os investimentos na segurança pública, com a contratação e formação de novos policiais para reforçar o efetivo em todas as regiões do estado. Esse é mais um passo importante para garantir um atendimento cada vez mais eficiente à população e fortalecer o combate à criminalidade”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves.
Requisitos para o concurso da PM
Para participar do concurso, os candidatos devem atender aos requisitos previstos no edital, entre eles ter entre 17 e 30 anos de idade e cumprir os critérios mínimos de altura, de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens. O salário inicial para o cargo é de R$ 5.482,51. Além disso, para a posse, é preciso estar em dia com obrigações eleitorais e militares.
As provas poderão ser realizadas em 51 municípios, sendo 37 cidades paulistas e outras 14 localizadas em diferentes regiões do país. O processo seletivo contará com cinco etapas: prova de conhecimentos, exame de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.
Os candidatos deverão acompanhar as publicações oficiais sobre o concurso no Diário Oficial do Estado e no portal da banca organizadora. O edital completo estará disponível na seção de Concursos Públicos do caderno Executivo do Diário Oficial.
Concurso para alunos-oficiais da PM
Além das vagas para soldados, o Governo de São Paulo também mantém concurso em andamento para o preenchimento de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. As inscrições seguem abertas até 15 de julho.
Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital, com duração de quatro anos e remuneração inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de cadete da PM.