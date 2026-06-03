Ao longo da ação, foram realizados 178 agendamentos de consultas especializadas, contemplando as áreas de proctologia, urologia, endocrinologia e gastroenterologia. Também foram ofertados 220 exames, entre eles 198 ultrassonografias gerais e 21 exames Bera (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico), teste rápido e indolor que avalia a integridade das vias auditivas, desde o ouvido interno até o cérebro.

Para quem aguardava uma consulta especializada ou a realização de um exame, o último sábado (30) foi mais um dia de avanço no acesso à saúde em Jundiaí. Por meio de mais uma edição do programa “Saúde em Dia”, a Secretaria de Promoção da Saúde promoveu um mutirão de atendimentos, ampliando a oferta de serviços e contribuindo para a redução das filas de espera no município.

“Por trás de cada número existe uma pessoa aguardando um atendimento, um diagnóstico ou o acompanhamento de uma condição de saúde. Quando ampliamos a oferta de consultas e exames por meio de iniciativas como o ‘Saúde em Dia’, não estamos apenas reduzindo indicadores ou filas de espera, mas garantindo que mais pessoas tenham acesso ao cuidado de que precisam, de forma mais rápida e resolutiva”, afirma o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.

Além dos atendimentos especializados, a população contou com serviços de promoção à saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e práticas integrativas, incluindo quick massage e auriculoterapia.

Enquanto aguardava atendimento, Vanderlei dos Santos Pedroso aproveitou os serviços oferecidos no local. “Enquanto a gente aguarda, tem a opção de fazer massagem e auriculoterapia, o que ajuda a relaxar e desestressar. É importante ver o que a Prefeitura de Jundiaí está fazendo pela população”, comentou.