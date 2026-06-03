As rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem receber mais de 20 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 3 e 8 de junho. A estimativa representa um dos maiores volumes de tráfego previstos para os feriados de 2026 e reforça a expectativa de intenso movimento nos principais corredores rodoviários que ligam a capital ao litoral e ao interior paulista.
As cinco concessionárias com maior previsão de tráfego são a AutoBAn (3,17 milhões), Sorocabana (1,89 milhão), Novo Litoral (1,53 milhão), Rodoanel Oeste (1,48 milhão) e Ecovias Leste Paulista (1,39 milhão). Os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando a expectativa de praias cheias durante o feriado prolongado.
Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima ao longo de todo o feriado. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional (CCOs), em conjunto com o Policiamento Rodoviário, utilizando câmeras, sensores, painéis eletrônicos e demais sistemas de monitoramento distribuídos pela malha rodoviária.
A operação especial inclui reforço das equipes de atendimento ao usuário, ampliação da frota de guinchos e ambulâncias, posicionamento estratégico de viaturas e aumento da capacidade operacional nas praças de pedágio. Também poderá haver adoção de operações especiais de tráfego em trechos de maior demanda, especialmente nos acessos ao litoral.
No Sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, operações de reversão de pistas poderão ser implementadas conforme o comportamento do tráfego, priorizando os fluxos de descida e subida da serra de acordo com a demanda observada ao longo do feriado.
O planejamento é realizado após resultados positivos observados no feriado de Tiradentes, quando as rodovias concedidas registraram queda superior a 50% no número de acidentes em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Orientação aos motoristas
A recomendação é que os motoristas programem a viagem com antecedência, acompanhem as condições de tráfego pelos canais oficiais das concessionárias e respeitem os limites de velocidade. As condições de tráfego serão atualizadas em tempo real na página do Centro de Controle Multimodal – CCM – da Artesp (https://ccm.artesp.sp.gov.br/). Durante todo o período, mensagens de orientação e segurança viária serão exibidas nos painéis eletrônicos instalados ao longo das rodovias.
Quem for viajar neste feriado poderá contar com uma operação reforçada em toda a malha concedida paulista. ARTESP, concessionárias e equipes de atendimento atuarão de forma integrada, 24 horas por dia, para garantir mais segurança, fluidez e suporte aos usuários durante todo o período.