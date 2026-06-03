As rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem receber mais de 20 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 3 e 8 de junho. A estimativa representa um dos maiores volumes de tráfego previstos para os feriados de 2026 e reforça a expectativa de intenso movimento nos principais corredores rodoviários que ligam a capital ao litoral e ao interior paulista.

As cinco concessionárias com maior previsão de tráfego são a AutoBAn (3,17 milhões), Sorocabana (1,89 milhão), Novo Litoral (1,53 milhão), Rodoanel Oeste (1,48 milhão) e Ecovias Leste Paulista (1,39 milhão). Os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando a expectativa de praias cheias durante o feriado prolongado.

Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão operar com capacidade máxima ao longo de todo o feriado. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional (CCOs), em conjunto com o Policiamento Rodoviário, utilizando câmeras, sensores, painéis eletrônicos e demais sistemas de monitoramento distribuídos pela malha rodoviária.