02 de junho de 2026
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MUNDO DAS CRIANÇAS

Plantio de mudas marca Doa Mundial do Meio Ambiente em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O plantio será realizado a partir das 9h, próximo à parede de escalada do parque
O plantio será realizado a partir das 9h, próximo à parede de escalada do parque

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, realiza na próxima sexta-feira (5) um plantio de mudas no Parque das Crianças. A ação marca as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e será aberta à participação da população. O objetivo é reforçar a importância da preservação ambiental, da recuperação da mata e da proteção dos mananciais que abastecem a cidade.

O plantio será realizado a partir das 9h, próximo à parede de escalada do parque, e contará com mais de 200 mudas de espécies nativas e de relevância ecológica. A iniciativa integra os esforços de restauração, formação e proteção do solo, contribuindo para o fortalecimento da barreira natural no entorno dos mananciais.

Entre as espécies escolhidas para o plantio estão árvores como a sangra-d’água,  indicada para áreas próximas a cursos d’água; o jequitibá-branco, símbolo de longevidade e de florestas maduras; e o mutambo, espécie relevante para a fauna e para a recomposição de áreas degradadas. Também serão plantadas espécies frutíferas nativas, que ajudam a atrair aves e outros animais, fortalecendo a biodiversidade local.

No Mundo das Crianças, o plantio ganha ainda um significado educativo. Mais do que ampliar a cobertura vegetal, a ação aproxima crianças, famílias e comunidade do cuidado com a natureza, mostrando, na prática, que preservar hoje é garantir mais qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.

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