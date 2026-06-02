O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí, em parceria com a Prefeitura, realiza na próxima sexta-feira (5) um plantio de mudas no Parque das Crianças. A ação marca as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e será aberta à participação da população. O objetivo é reforçar a importância da preservação ambiental, da recuperação da mata e da proteção dos mananciais que abastecem a cidade.

O plantio será realizado a partir das 9h, próximo à parede de escalada do parque, e contará com mais de 200 mudas de espécies nativas e de relevância ecológica. A iniciativa integra os esforços de restauração, formação e proteção do solo, contribuindo para o fortalecimento da barreira natural no entorno dos mananciais.

Entre as espécies escolhidas para o plantio estão árvores como a sangra-d’água, indicada para áreas próximas a cursos d’água; o jequitibá-branco, símbolo de longevidade e de florestas maduras; e o mutambo, espécie relevante para a fauna e para a recomposição de áreas degradadas. Também serão plantadas espécies frutíferas nativas, que ajudam a atrair aves e outros animais, fortalecendo a biodiversidade local.