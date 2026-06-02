Uma das épocas mais aguardadas do ano chegou em Jundiaí: a temporada das festas juninas. Muitas quermesses, barracas e apresentações culturais já começam a dar o ar da graça pelo município seguidas de muitas fogueiras e de fogos de artifício nos colégios, clubes e condomínios.

E é nesta época também que os cuidados com o tempo seco e a rede elétrica precisam ser redobrados. A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga alerta para a necessidade de se redobrar os cuidados para que a alegria não seja interrompida por incidentes.



Uma campanha da distribuidora, a Guardião da Vida, orienta que fogueiras sejam montadas longe da rede elétrica, em áreas abertas e sem vegetação seca. O tamanho deve ser controlado para evitar faíscas que atinjam cabos e provoquem interrupções no fornecimento de energia. A recomendação é manter adultos supervisionando o fogo e ter baldes de água, areia ou extintores à disposição.



Cuidados também com balões e fogos de artifício. A CPFL lembra que soltar balões é crime ambiental e pode causar sérios acidentes ao atingir redes de distribuição ou linhas de transmissão. Esses artefatos são capazes de interromper o fornecimento de energia para bairros inteiros e, dependendo do trecho afetado, exigir complexos trabalhos de recomposição das estruturas danificadas.



E as tradicionais bandeirinhas, são mesmo inofensivas? A distribuidora alerta que estes enfeites são bem vindos nas festanças juninas, mas não devem ser amarrados em postes ou cabos de energia. Além de risco de choque elétrico, o contato pode provocar curto-circuito e queda de energia. A recomendação é usar estruturas próprias, como cordas presas em paredes ou suportes isolados, sempre mantendo distância segura da rede.



Com o aumento do público esperado para as festas juninas em Jundiaí, A CPFL Piratininga solicita aos organizadores das quermesses para que peçam ligações provisórias oficiais para barracas, som e iluminação para evitar ligações clandestinas que, além de ilegais e perigosas, podem causar sobrecarga e incêndios. As solicitações devem ser realizadas por meio dos canais de atendimento da distribuidora: site: www.cpfl.com.br e central de atendimento: 800 010 2570.

“As festas juninas fazem parte da identidade cultural de todo o interior paulista. Queremos que a população celebre com alegria, mas sempre com segurança”, afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Raphael Campos.