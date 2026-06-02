Os avisos serão enviados com 60, 30, 15 e 2 dias de antecedência ao vencimento do documento, que possui validade de um ano. A medida permite que a renovação seja providenciada dentro do prazo ou que eventuais alterações no quadro de funcionários sejam comunicadas ao Departamento de Abastecimento de forma ágil e organizada.

O Departamento de Abastecimento de Jundiaí, vinculado à Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, está implantando um novo sistema de controle e aviso sobre o vencimento dos atestados obrigatórios dos feirantes. A partir de agora, os permissionários cadastrados receberão notificações automáticas por e-mail informando sobre o vencimento dos atestados obrigatórios, tanto do próprio permissionário quanto dos funcionários vinculados ao cadastro.

Segundo o diretor do Departamento de Abastecimento, Ezequiel Mello, a medida foi pensada para atender uma demanda dos próprios feirantes e contribuir para a organização da atividade. “Esse sistema ajuda a evitar transtornos causados pelo vencimento da documentação e contribui para mantermos um ambiente organizado, seguro e dentro das normas exigidas. Trabalhamos para apoiar os feirantes e fortalecer um serviço que é tão importante para a população de Jundiaí”, destaca.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas para modernizar a gestão das feiras livres e varejões municipais, oferecendo mais praticidade aos trabalhadores e fortalecendo a fiscalização dos serviços prestados à população.

Além de beneficiar os permissionários, a nova ferramenta também reforça os cuidados relacionados à qualidade dos produtos comercializados e à segurança alimentar, aspectos fundamentais para o bom funcionamento das feiras e varejões que atendem milhares de moradores semanalmente.