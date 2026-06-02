A rua Várzea Paulista, na região do Agapeama, recebe pavimentação nova, no trecho próximo à avenida Fernão Dias Paes Leme, no limite do município com a cidade de Várzea Paulista. Realizadas pela Prefeitura de Jundiaí, as obras viárias vão garantir mais segurança, conforto e melhores condições de circulação para quem utiliza diariamente a via.
O trecho, com cerca de 600 metros de extensão, passou por serviços de fresagem e agora entra na fase final, com a aplicação da nova massa asfáltica. A obra integra o programa contínuo de recuperação viária executado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
“Estamos avançando com um trabalho intenso de recuperação das vias da cidade, priorizando pontos que necessitam de melhorias para garantir mais segurança e qualidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. São obras que impactam diretamente na mobilidade e no dia a dia das pessoas”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Comerciante na rua Várzea Paulista há dois anos, Marina Toffoli Fisher comemorou as melhorias e destacou os benefícios, principalmente para os pedestres. “Antes, o asfalto era muito irregular e dificultava bastante a travessia das pessoas. Agora vai ficar muito melhor para quem passa por aqui todos os dias, principalmente os pedestres”, comentou.
Quem também aprovou as obras foi o comerciante Valdir dos Santos, que possui um estabelecimento no bairro há quatro anos. “Essa melhoria é importante para todo mundo, tanto para os motoristas quanto para os pedestres. A via estava com muitos buracos e agora vai ficar muito melhor para quem trabalha e circula pela região”, afirmou.
Segundo Jeferson Coimbra, secretário da Smisp, as intervenções seguem critérios técnicos definidos pela pasta. “As equipes técnicas realizam constantemente o monitoramento das vias e definem as prioridades dentro do planejamento da secretaria. Além da rua Várzea Paulista, outras regiões da cidade também receberão melhorias viárias para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade para a população.”