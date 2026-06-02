A rua Várzea Paulista, na região do Agapeama, recebe pavimentação nova, no trecho próximo à avenida Fernão Dias Paes Leme, no limite do município com a cidade de Várzea Paulista. Realizadas pela Prefeitura de Jundiaí, as obras viárias vão garantir mais segurança, conforto e melhores condições de circulação para quem utiliza diariamente a via.

O trecho, com cerca de 600 metros de extensão, passou por serviços de fresagem e agora entra na fase final, com a aplicação da nova massa asfáltica. A obra integra o programa contínuo de recuperação viária executado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).