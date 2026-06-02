Em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (4), a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí irá adotar uma operação especial no transporte coletivo, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial.
Os ônibus municipais irão circular com horários de domingo, devido à redução no volume de passageiros. Ainda assim, para atender trabalhadores que mantêm turnos normalmente, principalmente na região do Distrito Industrial, algumas linhas terão reforço na operação.
Ao todo, seis linhas receberão ampliação no atendimento, com a inclusão de 11 veículos extras, garantindo mais conforto e opções de deslocamento aos usuários.
“Preparamos uma operação especial para o feriado de Corpus Christi, com aumento no número de viagens e de veículos, principalmente para atender os trabalhadores que atuam nas regiões industriais da cidade”, destacou o diretor de Transportes da SMMT, Bruno Palhari.
Durante todo o feriado, as equipes da SMMT irão realizar monitoramento especial da operação para acompanhar a demanda e assegurar o funcionamento adequado do sistema. Veja abaixo:
- 545 TERMINAL ELOY CHAVES - RESIDENCIAL JUNDIAÍ II
- 553 TERMINAL COLÔNIA - IVOTURUCAIA
- 579 TERMINAL HORTOLÂNDIA - JARDIM NOVO HORIZONTE
- 957 TERMINAL COLÔNIA - TERMINAL HORTOLÂNDIA
- 970 TERMINAL HORTOLÂNDIA - TERMINAL VILA ARENS
- 974 TERMINAL HORTOLÂNDIA - TERMINAL ELOY CHAVES
Consulte horários neste link. A Prefeitura de Jundiaí informa também que, na sexta-feira pós feriado (5), o transporte coletivo municipal irá operar com horários de dias úteis, exceto as linhas:
- Linha 310 – Terminal Vila Arens / Parque da Cidade / Mundo das Crianças: circulará em caráter excepcional;
- Linha 577 – Paço Municipal: operará com horários especiais;
Observação: linhas escolares e universitárias não circularão.