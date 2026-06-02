02 de junho de 2026
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TRABALHO

Linhas do Distrito Industrial terão reforço durante o feriado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Linhas do Distrito Industrial terão reforço no Feriado de Corpus Christi
Linhas do Distrito Industrial terão reforço no Feriado de Corpus Christi

Em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (4), a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí irá adotar uma operação especial no transporte coletivo, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial.

Os ônibus municipais irão circular com horários de domingo, devido à redução no volume de passageiros. Ainda assim, para atender trabalhadores que mantêm turnos normalmente, principalmente na região do Distrito Industrial, algumas linhas terão reforço na operação.

Ao todo, seis linhas receberão ampliação no atendimento, com a inclusão de 11 veículos extras, garantindo mais conforto e opções de deslocamento aos usuários.

“Preparamos uma operação especial para o feriado de Corpus Christi, com aumento no número de viagens e de veículos, principalmente para atender os trabalhadores que atuam nas regiões industriais da cidade”, destacou o diretor de Transportes da SMMT, Bruno Palhari.

Durante todo o feriado, as equipes da SMMT irão realizar monitoramento especial da operação para acompanhar a demanda e assegurar o funcionamento adequado do sistema. Veja abaixo:

  • 545    TERMINAL ELOY CHAVES - RESIDENCIAL JUNDIAÍ II
  • 553    TERMINAL COLÔNIA - IVOTURUCAIA
  • 579    TERMINAL HORTOLÂNDIA - JARDIM NOVO HORIZONTE
  • 957    TERMINAL COLÔNIA - TERMINAL HORTOLÂNDIA
  • 970    TERMINAL HORTOLÂNDIA - TERMINAL VILA ARENS
  • 974    TERMINAL HORTOLÂNDIA - TERMINAL ELOY CHAVES

Consulte horários neste link. A Prefeitura de Jundiaí informa também que, na sexta-feira pós feriado (5), o transporte coletivo municipal irá operar com horários de dias úteis, exceto as linhas:

  • Linha 310 – Terminal Vila Arens / Parque da Cidade / Mundo das Crianças: circulará em caráter excepcional;
  • Linha 577 – Paço Municipal: operará com horários especiais;

Observação: linhas escolares e universitárias não circularão.

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