Em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (4), a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí irá adotar uma operação especial no transporte coletivo, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial.

Os ônibus municipais irão circular com horários de domingo, devido à redução no volume de passageiros. Ainda assim, para atender trabalhadores que mantêm turnos normalmente, principalmente na região do Distrito Industrial, algumas linhas terão reforço na operação.

Ao todo, seis linhas receberão ampliação no atendimento, com a inclusão de 11 veículos extras, garantindo mais conforto e opções de deslocamento aos usuários.