No sábado (6), o Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, terá ação de vacinação contra a gripe. A ação acontecerá das 10h às 18h. Toda a população, a partir dos seis meses de idade, poderá ser imunizada.
Para ser vacinado é necessário apresentar um documento com CPF. Para crianças de até 9 anos, é obrigatório levar carteira de vacinação. A ação reforça a estratégia para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à vacina contra a gripe, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios.
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A vacina contribui para a redução de internações e ajuda a proteger especialmente os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Além da ação especial no Maxi Shopping, a vacinação segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, conforme os horários de funcionamento das salas de vacinação.
Serviço
Vacinação contra gripe
Espaço Jundiaí Empreendedora
Data: 06/06
Horário: 10h às 18h
Local: Maxi Shopping - Piso G3 – Ala Oeste, Av. Antônio Frederico Ozanan, 6000