No sábado (6), o Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, terá ação de vacinação contra a gripe. A ação acontecerá das 10h às 18h. Toda a população, a partir dos seis meses de idade, poderá ser imunizada.

Para ser vacinado é necessário apresentar um documento com CPF. Para crianças de até 9 anos, é obrigatório levar carteira de vacinação. A ação reforça a estratégia para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à vacina contra a gripe, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

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