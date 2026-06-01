As agências de atendimento presencial da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga estarão fechadas na quinta-feira (4) devido ao feriado de Corpus Christi. O funcionamento será retomado na sexta-feira (5).

Para garantir a manutenção dos serviços, a CPFL reforça que os clientes podem acessar, a qualquer momento, os canais digitais da distribuidora para terem acesso a emissão da segunda via da conta de energia, solicitação de religação, atualização cadastral e troca de titularidade.

Canais de atendimento