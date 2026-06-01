As agências de atendimento presencial da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga estarão fechadas na quinta-feira (4) devido ao feriado de Corpus Christi. O funcionamento será retomado na sexta-feira (5).
Para garantir a manutenção dos serviços, a CPFL reforça que os clientes podem acessar, a qualquer momento, os canais digitais da distribuidora para terem acesso a emissão da segunda via da conta de energia, solicitação de religação, atualização cadastral e troca de titularidade.
Canais de atendimento
- Telefone gratuito: 0800 010 2570;
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: 0800 774 4120;
- WhatsApp: (19) 99908-8888;
- Site: www.cpfl.com.br;
- SMS: 27304;
- App CPFL Energia (App Store e Play Store).