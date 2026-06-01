01 de junho de 2026
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AGÊNCIAS FECHADAS

CPFL Piratininga manterá atendimento digital durante feriado

Por Da redação | CPFL Piratininga
| Tempo de leitura: 1 min
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Clientes podem acessar os serviços da CPFL Piratininga pelos canais digitais
Clientes podem acessar os serviços da CPFL Piratininga pelos canais digitais

As agências de atendimento presencial da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga estarão fechadas na quinta-feira (4) devido ao feriado de Corpus Christi. O funcionamento será retomado na sexta-feira (5).

Para garantir a manutenção dos serviços, a CPFL reforça que os clientes podem acessar, a qualquer momento, os canais digitais da distribuidora para terem acesso a emissão da segunda via da conta de energia, solicitação de religação, atualização cadastral e troca de titularidade.

Canais de atendimento

  • Telefone gratuito: 0800 010 2570;
  • Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: 0800 774 4120;
  • WhatsApp: (19) 99908-8888;
  • Site: www.cpfl.com.br;
  • SMS: 27304;
  • App CPFL Energia (App Store e Play Store).
     

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