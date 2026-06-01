01 de junho de 2026
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TRANSPORTE COLETIVO

Linhas 410 e 719 sofrem alteração em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas
Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas

As linhas 410 – Terminal Vila Arens/Unip e 719 – Terminal Central/Vetor Oeste, em Jundiaí, estão operando com desvios temporários de percurso. A alteração é justificada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte devido a interdição parcial do túnel da avenida Prefeito Luíz Latorre, sob a Rodovia João Cereser, no sentido bairro/Centro.

Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas para garantir a continuidade do atendimento aos passageiros. A orientação é para que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência.

LEIA MAIS:

Alterações

→Linha 719 – Terminal Central x Vetor Oeste


No sentido Centro x Bairro, a linha 719 deixará de atender o Jardim Sorocabana. O itinerário seguirá normalmente até a região da Suzuki/Lagoinha e, em seguida, passará pelos seguintes trechos:

  • Avenida Prefeito Luíz Latorre;
  • Rua Aurora Germano de Lemos;
  • Rua do Retiro (Faculdade Anhanguera);
  • Avenida Maria do Carmo Guimarães Pellegrini;
  • Rodovia Anhanguera;
  • Trevo Xisto Stefano Cereser (Trevo de Itu);
  • Rodovia Dom Gabriel;
  • Rua Mitsuzo Kondo;
  • Avenida Antonieta Piva Barranqueiros.

Após o desvio, a linha retomará seu itinerário habitual até o Vetor Oeste.

Importante: no sentido Bairro x Centro não haverá alterações.

→Linha 410 – Terminal Vila Arens x Unip

No sentido Terminal Vila Arens x Unip, a linha seguirá normalmente até o final da Avenida Prefeito Luís Latorre e, posteriormente, utilizará o seguinte percurso alternativo:

  • Alça de acesso à marginal da Rodovia João Cereser;
  • Marginal da Rodovia João Cereser;
  • Alça de acesso à Rodovia Geraldo Dias;
  • Rodovia Geraldo Dias;
  • Alça de acesso à Rodovia João Cereser;
  • Rodovia João Cereser;
  • Avenida Armando Giassetti;
  • Avenida Antônio Frederico Ozanan (Unip).

Importante: no sentido Unip x Terminal Vila Arens não haverá alterações.

A Secretaria informa que as equipes seguem acompanhando a operação do transporte coletivo e orientando os usuários.

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