As linhas 410 – Terminal Vila Arens/Unip e 719 – Terminal Central/Vetor Oeste, em Jundiaí, estão operando com desvios temporários de percurso. A alteração é justificada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte devido a interdição parcial do túnel da avenida Prefeito Luíz Latorre, sob a Rodovia João Cereser, no sentido bairro/Centro.
Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas para garantir a continuidade do atendimento aos passageiros. A orientação é para que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência.
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Alterações
→Linha 719 – Terminal Central x Vetor Oeste
No sentido Centro x Bairro, a linha 719 deixará de atender o Jardim Sorocabana. O itinerário seguirá normalmente até a região da Suzuki/Lagoinha e, em seguida, passará pelos seguintes trechos:
- Avenida Prefeito Luíz Latorre;
- Rua Aurora Germano de Lemos;
- Rua do Retiro (Faculdade Anhanguera);
- Avenida Maria do Carmo Guimarães Pellegrini;
- Rodovia Anhanguera;
- Trevo Xisto Stefano Cereser (Trevo de Itu);
- Rodovia Dom Gabriel;
- Rua Mitsuzo Kondo;
- Avenida Antonieta Piva Barranqueiros.
Após o desvio, a linha retomará seu itinerário habitual até o Vetor Oeste.
Importante: no sentido Bairro x Centro não haverá alterações.
→Linha 410 – Terminal Vila Arens x Unip
No sentido Terminal Vila Arens x Unip, a linha seguirá normalmente até o final da Avenida Prefeito Luís Latorre e, posteriormente, utilizará o seguinte percurso alternativo:
- Alça de acesso à marginal da Rodovia João Cereser;
- Marginal da Rodovia João Cereser;
- Alça de acesso à Rodovia Geraldo Dias;
- Rodovia Geraldo Dias;
- Alça de acesso à Rodovia João Cereser;
- Rodovia João Cereser;
- Avenida Armando Giassetti;
- Avenida Antônio Frederico Ozanan (Unip).
Importante: no sentido Unip x Terminal Vila Arens não haverá alterações.
A Secretaria informa que as equipes seguem acompanhando a operação do transporte coletivo e orientando os usuários.