As linhas 410 – Terminal Vila Arens/Unip e 719 – Terminal Central/Vetor Oeste, em Jundiaí, estão operando com desvios temporários de percurso. A alteração é justificada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte devido a interdição parcial do túnel da avenida Prefeito Luíz Latorre, sob a Rodovia João Cereser, no sentido bairro/Centro.

Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas para garantir a continuidade do atendimento aos passageiros. A orientação é para que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência.

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