Os fiéis das paróquias de Jundiaí começam, na próxima quinta-feira (4), a tradicional confecção dos tapetes que enfeitam ruas e avenidas para as celebrações de Corpus Christi. A prática, que reúne centenas de voluntários todos os anos, é uma das manifestações mais marcantes da fé católica no município.
Produzidos com materiais como serragem, areia colorida, pó de café e outros elementos, os tapetes retratam símbolos ligados à Eucaristia e à tradição cristã. A montagem costuma começar ainda nas primeiras horas da manhã, mobilizando famílias, grupos de jovens e demais integrantes das comunidades paroquiais.
Tradição e fé
Uma das comunidades que mantém a tradição é a Paróquia São João Bosco, no Eloy Chaves. Há quase quatro décadas, a igreja realiza a confecção do tapete de Corpus Christi e a celebração integra oficialmente o Calendário Municipal de Eventos desde 2012. Neste ano, o tema será o “Ano Jubilar Franciscano”, com reflexões sobre valores como fraternidade, simplicidade e solidariedade. A missa será às 15h30, seguida de procissão.
Para o padre da comunidade, Michael Henrique dos Santos, Corpus Christi representa um momento de testemunho público da fé. “Corpus Christi é um momento em que a fé sai das paredes da igreja e ocupa as ruas, unindo gerações em torno da Eucaristia e do serviço ao próximo”, afirmou.
O padre Michael Henrique - Divulgação / Paróquia São João Bosco
A São José Operário também mobiliza a comunidade para a confecção dos tapetes. De acordo com a coordenadora da celebração, Daniele Mendonça, os preparativos começam meses antes da data, envolvendo equipes responsáveis pelos desenhos, tingimento dos materiais e organização da estrutura do evento. A expectativa é ampliar a participação dos moradores e aumentar a extensão do tapete confeccionado neste ano. Este ano a missa acontece às 15h30.
O padre Rodolfo Cavallaro explica que a tradição dos tapetes está diretamente ligada à procissão realizada durante a solenidade. “É o único dia em que temos autorização para sair em procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas. Por ser a presença real de Cristo, buscamos dar toda a dignidade ao caminho por onde Ele passará. Por isso, com fé e devoção, os cristãos têm a tradição de enfeitar o chão com tapetes feitos de serragem. Neles, confeccionamos desenhos e símbolos que remetem a esse mistério da nossa fé, recordam a história da nossa paróquia e manifestam a nossa comunhão com toda a Igreja.”, explicou.
Os fiéis irão percorrer as ruas do entorno da igreja - Divulgação / Paróquia São José Operário
Além do aspecto religioso, muitas paróquias aproveitam a data para promover ações sociais. Campanhas de arrecadação de agasalhos, alimentos e outros itens costumam ser realizadas paralelamente às celebrações, reforçando o caráter comunitário da festividade.
Após a conclusão dos tapetes, os fiéis participam das missas e procissões de Corpus Christi, quando o Santíssimo Sacramento percorre os caminhos preparados pelas comunidades. Mantida por gerações, a tradição segue unindo fé, arte e trabalho voluntário, transformando as ruas da cidade em espaços de expressão religiosa.