Os fiéis das paróquias de Jundiaí começam, na próxima quinta-feira (4), a tradicional confecção dos tapetes que enfeitam ruas e avenidas para as celebrações de Corpus Christi. A prática, que reúne centenas de voluntários todos os anos, é uma das manifestações mais marcantes da fé católica no município.

Produzidos com materiais como serragem, areia colorida, pó de café e outros elementos, os tapetes retratam símbolos ligados à Eucaristia e à tradição cristã. A montagem costuma começar ainda nas primeiras horas da manhã, mobilizando famílias, grupos de jovens e demais integrantes das comunidades paroquiais.

Tradição e fé

Uma das comunidades que mantém a tradição é a Paróquia São João Bosco, no Eloy Chaves. Há quase quatro décadas, a igreja realiza a confecção do tapete de Corpus Christi e a celebração integra oficialmente o Calendário Municipal de Eventos desde 2012. Neste ano, o tema será o “Ano Jubilar Franciscano”, com reflexões sobre valores como fraternidade, simplicidade e solidariedade. A missa será às 15h30, seguida de procissão.