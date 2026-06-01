A partir desta quarta-feira (3), ‘Chaves: A Exposição’ abre as portas oficialmente ao público no Maxi Shopping Jundiaí. O espaço imersivo, com diversos cenários e itens do seriado mais amado pelos brasileiros, chega de forma inédita na região e espera pelos fãs no Espaço de Eventos, Entrada da Lua, a partir das 12h. Os ingressos custam a partir de R$20,00 e podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.
Mais de 500 mil pessoas já visitaram a maior mostra sobre Chaves realizada no mundo. Ela celebra as quatro décadas de exibição do icônico programa de TV no Brasil, com a reconstrução dos cenários que fizeram parte da vida de milhões de espectadores. É possível visitar a tradicional Vila do Chaves, a Casa do Seu Madruga, da Dona Florinda, além do segundo Pátio da Vila e conhecer, até mesmo ter acesso aos figurinos, roteiros, fotos de bastidores, entre outros detalhes que nunca foram exibidos pela televisão.
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Além de transportar os visitantes para dentro das séries ‘Chaves’ e do herói ‘Chapolin Colorado’, a exposição reúne reproduções fiéis dos figurinos, e traz roteiros exclusivos da época de produção dos programas no México, trazidos apenas para essa mostra.
Outro destaque da atração é a sala dedicada à vida e obra do escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito. O espaço é ambientado com itens replicados do autor, como a sua escrivaninha, suas paixões e a icônica homenagem a sua grande paixão, o Futebol, por meio da obra de arte junto ao Rei Pelé, um de seus ídolos, abraçando o personagem mais famoso de Bolaños.
A exposição acontece de terça a domingo com sessões de aproximadamente 60 minutos cada. De terça a sexta-feira, a atração funciona das 12h às 20h; aos sábados, das 10h às 21h; e domingos e feriados, das 12h às 20h.
Serviço
‘Chaves: A Exposição’
Data: A partir de 3 de junho;
Horários: Segunda: Fechado; Terça a sexta das 12h às 21h; Sábados das 10h às 22h; Domingos e feriados das 12h às 21h;
Obs.: Entrada permitida até 1h antes do encerramento.
Duração: Aproximadamente 60 minutos - Obs.: O limite de permanência para a última sessão é de até 1h após o início.
Valores: Terça a sexta-feira: R$40 (inteira) e R$20 (meia).
Sábados, domingos e feriados: R$50 (inteira) e R$25 (meia).
Ingressos: www.expochaves.com.br
Local: Espaço de Eventos – Entrada da Lua do Maxi Shopping Jundiaí – avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6.000 – Vila Rio Branco – Jundiaí