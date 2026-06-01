A partir desta quarta-feira (3), ‘Chaves: A Exposição’ abre as portas oficialmente ao público no Maxi Shopping Jundiaí. O espaço imersivo, com diversos cenários e itens do seriado mais amado pelos brasileiros, chega de forma inédita na região e espera pelos fãs no Espaço de Eventos, Entrada da Lua, a partir das 12h. Os ingressos custam a partir de R$20,00 e podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

Mais de 500 mil pessoas já visitaram a maior mostra sobre Chaves realizada no mundo. Ela celebra as quatro décadas de exibição do icônico programa de TV no Brasil, com a reconstrução dos cenários que fizeram parte da vida de milhões de espectadores. É possível visitar a tradicional Vila do Chaves, a Casa do Seu Madruga, da Dona Florinda, além do segundo Pátio da Vila e conhecer, até mesmo ter acesso aos figurinos, roteiros, fotos de bastidores, entre outros detalhes que nunca foram exibidos pela televisão.

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