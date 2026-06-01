Coloridos, com formatos divertidos ou mais discretos, os adesivos para espinhas ultrapassaram a função puramente estética. O uso desses produtos como acessório, principalmente entre jovens, reflete uma maior atenção aos cuidados com a pele e à saúde dermatológica.

E esse cuidado com a saúde e o bem-estar está cada vez mais presente na rotina das pessoas, impulsionado por produtos que tornam essa atenção diária mais prática e acessível. O skincare, nome dado para o processo de cuidado com a pele com produtos voltados para o rosto, por exemplo, vem incorporando novas tecnologias.

Mas afinal, quais são os componentes desses adesivos e por que eles se tornaram tão populares? Segundo a clínica geral do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e especialista em dermatologia, Daniele de Mola Sponchiado, a maioria dos adesivos para acne utiliza uma substância chamada hidrocoloide, também muito empregada no tratamento de feridas e úlceras. Esse material, muitas vezes apresentado em formatos como estrelas e corações, funciona como uma barreira protetora sobre a espinha, ajudando a evitar o contato com sujeiras e bactérias, além de absorver fluidos e o pus da lesão, contribuindo para a redução de infecções.