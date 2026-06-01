Coloridos, com formatos divertidos ou mais discretos, os adesivos para espinhas ultrapassaram a função puramente estética. O uso desses produtos como acessório, principalmente entre jovens, reflete uma maior atenção aos cuidados com a pele e à saúde dermatológica.
E esse cuidado com a saúde e o bem-estar está cada vez mais presente na rotina das pessoas, impulsionado por produtos que tornam essa atenção diária mais prática e acessível. O skincare, nome dado para o processo de cuidado com a pele com produtos voltados para o rosto, por exemplo, vem incorporando novas tecnologias.
Mas afinal, quais são os componentes desses adesivos e por que eles se tornaram tão populares? Segundo a clínica geral do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e especialista em dermatologia, Daniele de Mola Sponchiado, a maioria dos adesivos para acne utiliza uma substância chamada hidrocoloide, também muito empregada no tratamento de feridas e úlceras. Esse material, muitas vezes apresentado em formatos como estrelas e corações, funciona como uma barreira protetora sobre a espinha, ajudando a evitar o contato com sujeiras e bactérias, além de absorver fluidos e o pus da lesão, contribuindo para a redução de infecções.
“O uso dos adesivos também impede que a pessoa cutuque ou esprema a espinha, atitudes que podem agravar a inflamação e causar cicatrizes. Alguns modelos ainda contam com ativos como ácido salicílico e niacinamida, amplamente utilizados no tratamento da acne, além de agentes calmantes. Esses componentes ajudam a reduzir a vermelhidão, desobstruir os poros e acelerar a melhora da lesão”, completa a médica.
A aplicação desse produto é simples, fator que também contribuiu para sua popularização. Para utilizá-lo, basta que a pele esteja limpa e completamente seca. No entanto, apesar da praticidade e dos resultados geralmente positivos, os adesivos também exigem alguns cuidados. Daniele alerta que “pessoas com histórico de alergias ou pele sensível devem ficar atentas a qualquer sinal de irritação e, caso isso aconteça, suspender o uso. As irritações podem ocorrer tanto pelo material adesivo quanto pelos ativos presentes no produto”.
Para que o uso dos adesivos tenha resultados efetivos, é importante seguir corretamente as orientações do produto e respeitar o tempo indicado de aplicação, sem reutilizar o adesivo e mantendo intervalos para que a pele possa respirar. Em casos mais extensos ou quando não houver melhora, a especialista recomenda o acompanhamento com um dermatologista, para que o tratamento adequado seja indicado e acompanhado por um profissional. “Apesar da popularidade da tendência, cada pele possui características e necessidades diferentes, e os resultados podem variar de pessoa para pessoa”, explica a profissional.
“O efeito dos adesivos é limitado à lesão, sem agir diretamente sobre as possíveis causas da acne, como controle da oleosidade, obstrução dos poros e folículos, alterações hormonais ou proliferação bacteriana na pele”, pontua a médica do Hospital São Vicente.
Com a avaliação adequada, o paciente pode contar com diferentes opções de tratamento e cuidados com a pele, buscando mais qualidade de vida e autoestima. Entre as alternativas estão rotinas de skincare com produtos de uso diário, medicações orais, quando necessárias, e até procedimentos dermatológicos, como laser e peelings.