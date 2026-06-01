Homenagens, reencontros e emoção marcaram a celebração dos 30 anos da Emeb Profª Aparecida Bernardi do Amaral, no bairro Morada das Vinhas. A escola, que atualmente atende 220 crianças da Educação Infantil I e II, reuniu alunos, ex-alunos, famílias, servidores, ex-profissionais da unidade e autoridades municipais para celebrar três décadas de dedicação à educação e à formação de gerações.
O evento contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária-adjunta de Educação (SME), Mércia Falcini, e do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira.
“Trinta anos representam uma vida inteira dedicada à educação. Esta é uma escola que transformou gerações. A educação de Jundiaí é referência e os resultados conquistados nos últimos anos demonstram a qualidade do trabalho realizado pelos nossos profissionais. Mais do que prédios e estruturas, uma escola é feita por pessoas, pelo envolvimento das famílias, educadores e comunidade. É essa união que faz a diferença na formação das nossas crianças”, ressaltou o prefeito Gustavo Martinelli.
A secretária-adjunta de Educação destacou o ambiente acolhedor e estimulante da unidade.”Quando entramos nesta escola, percebemos um espaço que potencializa a curiosidade das crianças, respeita a infância e oferece um ambiente seguro para que elas cresçam felizes. Celebrar 30 anos é reconhecer uma história construída com carinho e dedicação”, afirmou.
Para o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, a trajetória da Emeb é resultado de um esforço coletivo. “São 30 anos escritos por muitas mãos, profissionais, famílias, voluntários e toda a comunidade. Cada criança que passou por esta escola faz parte dessa história”.
A programação teve início com uma apresentação musical do Projeto Encantaê, que animou as crianças e as famílias presentes. O momento mais aguardado foi a comemoração do aniversário da escola, com bolo, parabéns e muita emoção.
Há 12 anos na direção da unidade, Mariana Carboni Avelino falou sobre a importância da data. “Quando paramos para celebrar uma data como esta, percebemos o quanto fazemos parte da vida das famílias. Ver ex-alunos retornando e ouvir suas histórias é muito gratificante. É a certeza de que a escola deixa marcas positivas na vida das pessoas”, disse.
A comemoração também reuniu profissionais que ajudaram a construir a história da Emeb. Ex-coordenadora da unidade entre 2002 e 2006, Sônia Aparecida falou sobre a emoção do reencontro. “É uma grande alegria voltar e reviver tantos momentos especiais. Ver a escola crescendo e mantendo sua missão é motivo de gratidão e orgulho”, comentou.
Moradora do bairro, Gisleine Laís da Silva Souza, mãe de aluno, destacou o acolhimento recebido. “É uma escola muito acolhedora. Minha filha estudou aqui e agora é a vez do meu filho. Temos muita confiança na equipe e somos muito gratos por todo o carinho dedicado às nossas crianças”, afirmou.
Aos cinco anos, a aluna Maria Júlia Gomes Barbosa resumiu o carinho pela escola que frequenta desde pequenininha. “Eu aprendi a desenhar, escrever meu nome e fazer muitas atividades. As professoras são incríveis”, contou, antes de deixar sua mensagem: “Parabéns pelos 30 anos!”