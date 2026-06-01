01 de junho de 2026
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MORADA DAS VINHAS

Emeb Profª Aparecida Bernardi do Amaral celebra 30 anos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Comemoração dos 30 anos da Emeb Profª Aparecida Bernardi do Amaral, no bairro Morada das Vinhas
Comemoração dos 30 anos da Emeb Profª Aparecida Bernardi do Amaral, no bairro Morada das Vinhas

Homenagens, reencontros e emoção marcaram a celebração dos 30 anos da Emeb Profª Aparecida Bernardi do Amaral, no bairro Morada das Vinhas. A escola, que atualmente atende 220 crianças da Educação Infantil I e II, reuniu alunos, ex-alunos, famílias, servidores, ex-profissionais da unidade e autoridades municipais para celebrar três décadas de dedicação à educação e à formação de gerações.

O evento contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária-adjunta de Educação (SME), Mércia Falcini, e do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira.

“Trinta anos representam uma vida inteira dedicada à educação. Esta é uma escola que transformou gerações. A educação de Jundiaí é referência e os resultados conquistados nos últimos anos demonstram a qualidade do trabalho realizado pelos nossos profissionais. Mais do que prédios e estruturas, uma escola é feita por pessoas, pelo envolvimento das famílias, educadores e comunidade. É essa união que faz a diferença na formação das nossas crianças”, ressaltou o prefeito Gustavo Martinelli.

A secretária-adjunta de Educação destacou o ambiente acolhedor e estimulante da unidade.”Quando entramos nesta escola, percebemos um espaço que potencializa a curiosidade das crianças, respeita a infância e oferece um ambiente seguro para que elas cresçam felizes. Celebrar 30 anos é reconhecer uma história construída com carinho e dedicação”, afirmou.

Para o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, a trajetória da Emeb é resultado de um esforço coletivo. “São 30 anos escritos por muitas mãos, profissionais, famílias, voluntários e toda a comunidade. Cada criança que passou por esta escola faz parte dessa história”.

A programação teve início com uma apresentação musical do Projeto Encantaê, que animou as crianças e as famílias presentes. O momento mais aguardado foi a comemoração do aniversário da escola, com bolo, parabéns e muita emoção.

Há 12 anos na direção da unidade, Mariana Carboni Avelino falou sobre a importância da data. “Quando paramos para celebrar uma data como esta, percebemos o quanto fazemos parte da vida das famílias. Ver ex-alunos retornando e ouvir suas histórias é muito gratificante. É a certeza de que a escola deixa marcas positivas na vida das pessoas”, disse.

A comemoração também reuniu profissionais que ajudaram a construir a história da Emeb. Ex-coordenadora da unidade entre 2002 e 2006, Sônia Aparecida falou sobre a emoção do reencontro. “É uma grande alegria voltar e reviver tantos momentos especiais. Ver a escola crescendo e mantendo sua missão é motivo de gratidão e orgulho”, comentou.

Moradora do bairro, Gisleine Laís da Silva Souza, mãe de aluno, destacou o acolhimento recebido. “É uma escola muito acolhedora. Minha filha estudou aqui e agora é a vez do meu filho. Temos muita confiança na equipe e somos muito gratos por todo o carinho dedicado às nossas crianças”, afirmou.

Aos cinco anos, a aluna Maria Júlia Gomes Barbosa resumiu o carinho pela escola que frequenta desde pequenininha. “Eu aprendi a desenhar, escrever meu nome e fazer muitas atividades. As professoras são incríveis”, contou, antes de deixar sua mensagem: “Parabéns pelos 30 anos!”

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