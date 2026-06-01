Homenagens, reencontros e emoção marcaram a celebração dos 30 anos da Emeb Profª Aparecida Bernardi do Amaral, no bairro Morada das Vinhas. A escola, que atualmente atende 220 crianças da Educação Infantil I e II, reuniu alunos, ex-alunos, famílias, servidores, ex-profissionais da unidade e autoridades municipais para celebrar três décadas de dedicação à educação e à formação de gerações.

O evento contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária-adjunta de Educação (SME), Mércia Falcini, e do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira.

“Trinta anos representam uma vida inteira dedicada à educação. Esta é uma escola que transformou gerações. A educação de Jundiaí é referência e os resultados conquistados nos últimos anos demonstram a qualidade do trabalho realizado pelos nossos profissionais. Mais do que prédios e estruturas, uma escola é feita por pessoas, pelo envolvimento das famílias, educadores e comunidade. É essa união que faz a diferença na formação das nossas crianças”, ressaltou o prefeito Gustavo Martinelli.