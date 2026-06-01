Neste dia, os comércios do Centro e dos bairros poderão atender em horário especial, até as 18h. Das 11 às 13h, o grupo Cia. Tramp irá circular pela região central com artistas circenses na intervenção artística ‘Olha o Palhaço no Meio da Rua’.

As perspectivas de vendas para o Dia dos Namorados na região de Jundiaí são positivas e o comércio do centro, dos bairros e dos shoppings da cidade já está no clima para a data. Para promover entretenimento aos consumidores e profissionais que atuam na região central, no próximo sábado (6), o Sindicato do Comercio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e apoio cultural do Sesc Jundiaí, promoverá uma ação especial.

As vendas das lojas de vestuário, tecidos e calçados devem se destacar entre os setores mais procurados pelos casais, seguido de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos. Farmácias e perfumarias, que comercializam alguns dos itens mais procurados para a ocasião — como perfumes, cosméticos e produtos de beleza em geral —, também devem apresentar alta significativa nas vendas nesta data. As lojas de móveis e decoração também devem atrair interesse dos consumidores.

Na visão de Edison Maltoni, presidente do Sincomercio Jundiaí e Região, os setores de gastronomia e turismo também podem se beneficiar com a data, assim como os supermercados, já que há casais que optam por celebrar a data em casa, de forma mais íntima e pessoal.

“O Dia dos Namorados é uma data muito representativa para o comércio, porque pode refletir em mais de um segmento, ou seja, vestuário, gastronomia, turismo. O mercado de trabalho e o aumento da renda ainda devem garantir resultados positivos para o varejo na região neste Dia dos Namorados. É o momento dos empresários apostarem na decoração das vitrines, investirem em promoções, kits de presentes e facilidades de pagamento”, afirma Maltoni.