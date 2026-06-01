A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) promove na terça-feira (2), às 14h, a audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 para a população da Região Administrativa e Metropolitana de Campinas, da Região Metropolitana de Piracicaba e da Região Metropolitana de Jundiaí.
A participação é virtual, pelo Teams, e as sugestões abarcam as mais diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, segurança pública, entre outras.
Esse instrumento de participação popular, sem caráter deliberativo, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e permite aos cidadãos manifestarem suas sugestões para o estado como um todo e, também, para regiões e cidades.
Além da população paulista em geral, o público-alvo contempla também entidades civis e representantes da administração pública. Vale ressaltar que as sugestões da população paulista constituem um ponto relevante na construção do planejamento para o orçamento do próximo ano.
No dia 9 de junho, às 14h, está prevista a audiência para as regiões de Sorocaba, Itapeva e Registro. As escutas públicas vão até o dia 11 de junho, quando acontece a última audiência, com foco nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Bauru e Central.
Consulta Pública
Simultaneamente às audiências regionais, estará disponível até 14 de junho o ambiente de votação da LOA 2027, para que os cidadãos possam escolher as áreas e projetos que, em sua opinião, colaborem para o desenvolvimento do Estado e da região em que vivem.
O processo é bem simples: basta acessar o ambiente de votação da consulta pública e selecionar o item ou os itens que melhor representem sua opinião. O sistema também permite aos cidadãos a possibilidade de fazer comentários que detalhem ou especifiquem suas escolhas.
Para mais informações sobre as audiências públicas, acesse o site: https://www.audienciasdoorcamento.sp.gov.br/.