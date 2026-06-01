A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) promove na terça-feira (2), às 14h, a audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 para a população da Região Administrativa e Metropolitana de Campinas, da Região Metropolitana de Piracicaba e da Região Metropolitana de Jundiaí.

A participação é virtual, pelo Teams, e as sugestões abarcam as mais diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, segurança pública, entre outras.

Esse instrumento de participação popular, sem caráter deliberativo, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e permite aos cidadãos manifestarem suas sugestões para o estado como um todo e, também, para regiões e cidades.