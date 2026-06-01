01 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Agora toda a rede municipal de saúde tem prontuário eletrônico

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O prontuário eletrônico facilitou o fluxo garantindo um atendimento mais ágil e qualificado
O prontuário eletrônico facilitou o fluxo garantindo um atendimento mais ágil e qualificado

Menos papel, mais agilidade e informações integradas a um clique. Desde abril, o Núcleo Integrado de Saúde (NIS) passou a utilizar prontuário eletrônico no atendimento aos pacientes, completando a digitalização de 100% da rede municipal de saúde de Jundiaí.

Com isso, serviços como UBSs, Clínicas da Família, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Consultório na Rua, ambulatórios e demais equipamentos assistenciais passam a operar de forma integrada pelo sistema, permitindo que equipes de qualquer unidade consigam acessar o histórico clínico dos pacientes, incluindo consultas, exames, prescrições e encaminhamentos realizados na rede.

Os especialistas do NIS, que passaram por treinamento, aprovaram a medida. O neurologista Robson Lázaro atende há 13 anos na unidade e conta que a informatização tem facilitado o dia a dia das consultas. “A produtividade ficava prejudicada pela quantidade de formulário separado: prontuário, encaminhamento, receita de medicações. Com a implantação do prontuário eletrônico, esse fluxo melhorou bastante, porque temos tudo isso à disposição em abas dentro do próprio navegador”, diz.

Para o cardiologista Denis Marcel Martins, o prontuário eletrônico é, acima de tudo, uma forma de garantir continuidade do cuidado e atendimento mais ágil e qualificado à população. “Temos todo o controle de informações como o horário em que o paciente chegou e quanto tempo ele ficou em consulta, além dos exames que foram solicitados. Isso auxilia no acompanhamento do paciente e a acelerar os processos de atendimento.”

Estela Maria Soares dos Santos, 80, fez sua primeira consulta no novo formato e, em pouco tempo, recebeu o atendimento e as guias dos exames que vai precisar realizar. “Achei o atendimento ótimo. E essas mudanças vêm pra melhorar”, contou.

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