Menos papel, mais agilidade e informações integradas a um clique. Desde abril, o Núcleo Integrado de Saúde (NIS) passou a utilizar prontuário eletrônico no atendimento aos pacientes, completando a digitalização de 100% da rede municipal de saúde de Jundiaí.

Com isso, serviços como UBSs, Clínicas da Família, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Consultório na Rua, ambulatórios e demais equipamentos assistenciais passam a operar de forma integrada pelo sistema, permitindo que equipes de qualquer unidade consigam acessar o histórico clínico dos pacientes, incluindo consultas, exames, prescrições e encaminhamentos realizados na rede.

Os especialistas do NIS, que passaram por treinamento, aprovaram a medida. O neurologista Robson Lázaro atende há 13 anos na unidade e conta que a informatização tem facilitado o dia a dia das consultas. “A produtividade ficava prejudicada pela quantidade de formulário separado: prontuário, encaminhamento, receita de medicações. Com a implantação do prontuário eletrônico, esse fluxo melhorou bastante, porque temos tudo isso à disposição em abas dentro do próprio navegador”, diz.