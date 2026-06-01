Neste ano, a celebração terá como tema o Ano Jubilar Franciscano, convidando a comunidade a refletir sobre os valores deixados por São Francisco de Assis, especialmente a simplicidade, a fraternidade, o cuidado com a criação e o amor profundo a Cristo presente na Eucaristia.

Há 38 anos, a Paróquia São João Bosco, localizada no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, mantém viva uma das mais tradicionais manifestações religiosas e culturais da cidade: a confecção do tapete para a procissão de Corpus Christi. A celebração, que reúne fé, arte e participação comunitária, tornou-se referência para toda a região do Vetor Oeste e integra oficialmente o Calendário Municipal de Eventos desde abril de 2012.

A tradição ganhou as ruas do bairro em 1988, após um desafio lançado aos moradores pelo então pároco, padre Wagner de Medeiros. Desde então, crianças, jovens, adultos e idosos passaram a transformar as vias do Eloy Chaves em um grande cenário de expressão religiosa, fortalecendo os laços comunitários e preservando uma tradição centenária da Igreja Católica.

Atualmente, cerca de 450 voluntários participam diretamente do evento, envolvendo famílias inteiras que iniciam os trabalhos ainda nas primeiras horas da manhã. A partir das 6h, os grupos começam a confeccionar aproximadamente 400 metros de tapete, utilizando materiais como serragem colorida, gesso em pó, borra de café e areia fina colorida. Somente de serragem, são utilizados cerca de 500 quilos durante a montagem.

A Santa Missa com procissão, às 15h30, é celebrada pelo pároco, padre Michael Henrique dos Santos, e costuma reunir entre 3 mil e 5 mil participantes, vindos de diversos bairros de Jundiaí e até de cidades vizinhas.