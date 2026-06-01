Há 38 anos, a Paróquia São João Bosco, localizada no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, mantém viva uma das mais tradicionais manifestações religiosas e culturais da cidade: a confecção do tapete para a procissão de Corpus Christi. A celebração, que reúne fé, arte e participação comunitária, tornou-se referência para toda a região do Vetor Oeste e integra oficialmente o Calendário Municipal de Eventos desde abril de 2012.
Neste ano, a celebração terá como tema o Ano Jubilar Franciscano, convidando a comunidade a refletir sobre os valores deixados por São Francisco de Assis, especialmente a simplicidade, a fraternidade, o cuidado com a criação e o amor profundo a Cristo presente na Eucaristia.
A tradição ganhou as ruas do bairro em 1988, após um desafio lançado aos moradores pelo então pároco, padre Wagner de Medeiros. Desde então, crianças, jovens, adultos e idosos passaram a transformar as vias do Eloy Chaves em um grande cenário de expressão religiosa, fortalecendo os laços comunitários e preservando uma tradição centenária da Igreja Católica.
Atualmente, cerca de 450 voluntários participam diretamente do evento, envolvendo famílias inteiras que iniciam os trabalhos ainda nas primeiras horas da manhã. A partir das 6h, os grupos começam a confeccionar aproximadamente 400 metros de tapete, utilizando materiais como serragem colorida, gesso em pó, borra de café e areia fina colorida. Somente de serragem, são utilizados cerca de 500 quilos durante a montagem.
A Santa Missa com procissão, às 15h30, é celebrada pelo pároco, padre Michael Henrique dos Santos, e costuma reunir entre 3 mil e 5 mil participantes, vindos de diversos bairros de Jundiaí e até de cidades vizinhas.
A celebração deste ano ganha ainda mais significado ao ser inspirada pelo Ano Jubilar Franciscano. “Corpus Christi é um momento em que a fé sai das paredes da igreja e ocupa as ruas, unindo gerações em torno da Eucaristia e do serviço ao próximo. Ao trazermos o Ano Jubilar Franciscano como tema, somos convidados a olhar para Cristo com simplicidade, fraternidade e amor, assim como São Francisco nos ensinou. Cada detalhe do tapete carrega história, dedicação e evangelização. É uma expressão viva da nossa comunidade e do amor que ela tem pela Igreja”, destacou o pároco.
Além do caráter religioso, o Corpus Christi também ganha um importante aspecto social. Durante o período da celebração, a paróquia intensifica a campanha do agasalho em apoio ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Os fiéis que participarem da Santa Missa são convidados a levar agasalhos para doação, que serão encaminhados diretamente ao Funss.
Trabalhando como voluntária há mais de cinco anos pela equipe do Grupo Jovens Amigos Unidos no Amor com Cristo (Jauac), Kauane Vitória se diz ansiosa para participar de mais um momento especial com a comunidade. “É sempre uma grande emoção ajudar na produção do tapete e, depois, participar da Santa Missa e da procissão junto à comunidade. A gente sente que faz parte de algo muito maior, que une fé, amizade e serviço”, afirmou.