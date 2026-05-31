A história do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) é marcada por dedicação, pioneirismo e compromisso com a cidade. Criada em 2004 por iniciativa dos próprios guardas municipais, a unidade nasceu de um gesto que até hoje simboliza o espírito da corporação: para formar o primeiro plantel, os agentes recolhiam e vendiam materiais recicláveis para comprar ração. De forma simples, mas cheia de propósito, começava ali a trajetória de uma das unidades cinotécnicas mais respeitadas do país.
Nos primeiros anos, o Canil atuava exclusivamente com cães da raça rottweiler, empregados no controle de distúrbios civis e multidões. Motivados pelo espírito de missão e pela vontade de evoluir, os guardas buscaram especializações em cinotecnia, adestramento operacional e técnicas modernas de policiamento com cães. Com o passar do tempo, a unidade ampliou sua atuação e passou a desempenhar um papel estratégico em operações de detecção de drogas, armas e aparelhos eletrônicos.
A evolução do Canil foi rápida e ganhou reconhecimento nacional. Um dos maiores marcos dessa trajetória veio com o K9 Athon, responsável por uma das maiores apreensões de drogas já registradas no país com apoio de cão policial: nove toneladas de maconha. O resultado entrou para o RankBrasil e colocou Jundiaí em evidência no cenário das unidades cinotécnicas de alta performance.
Outro capítulo histórico foi protagonizado pelo K9 Black, o primeiro cão policial do Brasil treinado especificamente para detecção de papel-moeda. O trabalho pioneiro ampliou a capacidade de atuação da Guarda Municipal no enfrentamento ao crime organizado e consolidou ainda mais a reputação da unidade.
Além das operações de segurança, o Canil também fortaleceu sua presença junto à comunidade. Ao longo dos anos, passou a realizar apresentações em escolas, instituições e eventos públicos, aproximando a GMJ da população e mostrando, na prática, a relação de confiança, disciplina e parceria entre os cães e seus condutores.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, o trabalho desenvolvido pelo Canil reforça a confiança da população na Guarda Municipal e demonstra que a segurança pública também é construída com técnica, empatia, integração comunitária e resultados concretos. “Há mais de duas décadas, essa equipe honra a farda, eleva o nome da cidade e escreve um capítulo exemplar na história de Jundiaí”, destacou o prefeito.
Orgulho e títulos
A realidade do Canil é motivo de orgulho para a cidade. São 16 cães policiais, sede própria com infraestrutura moderna, sete viaturas específicas para transporte de cães, equipamentos de ponta, médico veterinário e tratador de dedicação exclusiva, garantindo qualidade de vida, longevidade e alta performance dos K9 (denominação dos cães policiais). A reputação da unidade também é reconhecida em toda sua trajetória. O Canil acumula títulos em provas de detecção, agility, técnicas de abordagem e busca e salvamento, além de ter recebido homenagem oficial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Com mais de 15 anos no Canil da GMJ, o subinspetor Cristiano Camargo se orgulha com o fato de a unidade jundiaiense ser uma referência nacional. “A partir da visita de integrantes de algumas guardas municipais de cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), essas corporações desenvolveram seus próprios canis tendo o nosso como modelo. Foram os casos de Cabreúva, Itupeva e Louveira, além de municípios de outras regiões, como Paulínia”, destacou. “Nossos cães farejadores realizam um trabalho fundamental para a segurança de Jundiaí, identificando drogas e armamentos e localizando pessoas desaparecidas”, emendou Cristiano. Ele trabalha ao lado do também subinspetor Daniel Silva, do inspetor Adilson Marestoni e de 34 GMs.
Os cães passam por treinamentos diários e levam entre um ano e meio e dois anos para estarem aptos ao serviço operacional. Após cerca de oito anos de atuação, são aposentados e podem ser adotados, prioritariamente, por guardas municipais que acompanharam sua trajetória, sempre com avaliação das condições oferecidas ao animal.
Grandes apreensões
O secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, lembra que, em 2025, equipes do Canil participaram de operações estratégicas no combate ao tráfico de drogas, incluindo a ação no bairro Sorocabana, que resultou na apreensão de 40 kg de maconha e 40 mil dólares em espécie, desestruturando financeiramente uma operação criminosa. “No final do ano passado, nossa unidade também colaborou com a apreensão, em Jarinu, de 670 quilos de cloridrato de cocaína, entorpecente com alto grau de pureza, que rendeu à GMJ uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal pelo feito”, disse Rigo.