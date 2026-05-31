31 de maio de 2026
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CAMPEONATO MUNDIAL

Equipe Heroes do Sesi Jundiaí leva o Open de Robótica no México

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Sesi Jundiaí
Estudantes e docentes do Sesi Jundiaí no México para a competição
Estudantes e docentes do Sesi Jundiaí no México para a competição

A equipe Sesi Heroes, da Escola Sesi 021 Humberto Cereser viajou ao México para disputar mais um mundial: o Open de Robótica. E voltará para casa com medalhas e troféus, além do título mundial. Na disputa, que reúne equipes de diversos países, os jundiaienses faturaram dois ouros e duas pratas. Foram campeões nas categorias Champions Award (campeão geral) e Projeto de Inovação. Foram vices nas categorias Desempenho do Robô e Alianças.

Ao todo, a competição teve 63 equipes de 20 países na Cidade do México. E, em mais uma oportunidade, os estudantes do Sesi Jundiaí puderam representar o Brasil em um torneio mundial. A Heroes foi a única equipe de um Sesi classificada para a competição. A vaga foi conquistada por conta do desempenho do time na etapa nacional do First Lego League, que aconteceu em março no Ibirapuera, em São Paulo.

A equipe é formada pelos estudantes Ana Clara Cergal, Davi Luís Nunes, Gabriel Augusto Araújo Barbosa, Heitor Borges da Silva, Leonardo Soares Barriviera, Maria Eduarda Santos Vaz e Ryan Amorim Marques, sob orientação de Rafael Mendes Pereira Capovila.

Para a cometição, a equipe desenvolveu o LAB Case, um dispositivo portátil criado para solucionar um problema concreto da arqueologia de campo: a falta de equipamentos adequados e a consequente perda de registros importantes durante as pesquisas e escavações.

Compacto e acessível, o LAB Case reúne em um único equipamento todas as ferramentas necessárias para preparar e presevar artefatos no momento da descoberta.

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