A equipe Sesi Heroes, da Escola Sesi 021 Humberto Cereser viajou ao México para disputar mais um mundial: o Open de Robótica. E voltará para casa com medalhas e troféus, além do título mundial. Na disputa, que reúne equipes de diversos países, os jundiaienses faturaram dois ouros e duas pratas. Foram campeões nas categorias Champions Award (campeão geral) e Projeto de Inovação. Foram vices nas categorias Desempenho do Robô e Alianças.

Ao todo, a competição teve 63 equipes de 20 países na Cidade do México. E, em mais uma oportunidade, os estudantes do Sesi Jundiaí puderam representar o Brasil em um torneio mundial. A Heroes foi a única equipe de um Sesi classificada para a competição. A vaga foi conquistada por conta do desempenho do time na etapa nacional do First Lego League, que aconteceu em março no Ibirapuera, em São Paulo.

A equipe é formada pelos estudantes Ana Clara Cergal, Davi Luís Nunes, Gabriel Augusto Araújo Barbosa, Heitor Borges da Silva, Leonardo Soares Barriviera, Maria Eduarda Santos Vaz e Ryan Amorim Marques, sob orientação de Rafael Mendes Pereira Capovila.