Em dias de calor extremo, a diferença entre caminhar por uma rua arborizada e atravessar uma avenida sem sombra deixou de ser apenas uma questão de conforto. Em Jundiaí, a arborização urbana passou a integrar uma discussão mais ampla sobre clima, saúde pública, mobilidade a pé e desigualdade territorial. Onde há menos árvores, mais asfalto, mais concreto e menos áreas permeáveis, a sensação térmica aumenta, o deslocamento diário se torna mais difícil e a cidade revela, também pelo calor, suas diferenças internas.

Dados já publicados, em estudo da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), apontam que bairros como Novo Horizonte, Parque Residencial Jundiaí e Medeiros enfrentam temperaturas mais elevadas, resultado da menor cobertura vegetal e da urbanização densa. A constatação dialoga com estudos sobre ilhas de calor urbanas, que mostram que áreas compactas, adensadas e pouco arborizadas tendem a concentrar temperaturas mais altas, enquanto regiões com vegetação, água e relevo apresentam maior capacidade de resfriamento.

Um estudo sobre vegetação e temperatura de superfície em Jundiaí apontou que áreas com vegetação densa registraram temperatura média de superfície 4,56°C menor do que áreas urbanizadas no verão de 2020.