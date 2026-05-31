Em dias de calor extremo, a diferença entre caminhar por uma rua arborizada e atravessar uma avenida sem sombra deixou de ser apenas uma questão de conforto. Em Jundiaí, a arborização urbana passou a integrar uma discussão mais ampla sobre clima, saúde pública, mobilidade a pé e desigualdade territorial. Onde há menos árvores, mais asfalto, mais concreto e menos áreas permeáveis, a sensação térmica aumenta, o deslocamento diário se torna mais difícil e a cidade revela, também pelo calor, suas diferenças internas.
Dados já publicados, em estudo da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), apontam que bairros como Novo Horizonte, Parque Residencial Jundiaí e Medeiros enfrentam temperaturas mais elevadas, resultado da menor cobertura vegetal e da urbanização densa. A constatação dialoga com estudos sobre ilhas de calor urbanas, que mostram que áreas compactas, adensadas e pouco arborizadas tendem a concentrar temperaturas mais altas, enquanto regiões com vegetação, água e relevo apresentam maior capacidade de resfriamento.
Um estudo sobre vegetação e temperatura de superfície em Jundiaí apontou que áreas com vegetação densa registraram temperatura média de superfície 4,56°C menor do que áreas urbanizadas no verão de 2020.
Para o arquiteto e urbanista, Eduardo Carlos Pereira, Jundiaí, vista de cima, ainda revela uma urbanização extensamente árida. “Não tem árvores nas ruas nem dentro das propriedades. Parece que o jundiaiense gosta de árvores, mas na serra; na frente da sua casa, não, e nem em sua propriedade”, afirma. Segundo ele, a cidade assistiu, ao longo dos anos, à retirada de árvores em calçadas e à consolidação de bairros inteiros com baixa presença arbórea.
O problema, no entanto, não é igual em todos os territórios. Em bairros como o São Camilo,
por exemplo, Eduardo observa que a falta de calçadas adequadas dificulta o plantio de árvores nas vias. Por isso, ele defende que áreas de cobertura vegetal próximas sejam preservadas com urgência, como forma de compensar parte dessa lacuna.
A discussão também passa pela responsabilidade compartilhada entre poder público e moradores. Para Edu Pereira, nos bairros onde há condições físicas para o plantio em calçadas, o caminho passa por programas com adesão dos moradores e indicação técnica correta das espécies. Ele sugere que as árvores plantadas sejam identificadas no cadastro do IPTU, com data de plantio e previsão de multa em caso de supressão irregular. Por outro lado, defende incentivos, como desconto no imposto para quem mantém cobertura vegetal no lote.
Outro ponto de atenção são os vazios urbanos, especialmente em encostas. Para Eduardo, essas áreas precisam de planejamento específico, tanto para impedir deslizamentos quanto para funcionar como contenção e compensação arbórea. A preservação desses espaços pode ser decisiva para equilibrar bairros que já nasceram ou se expandiram com pouca arborização nas ruas. “O São Camilo é exemplo disso. Ainda tem raros e importantes vazios na área urbana, que podem ser aproveitados para plantar bambu, uma espécie que cria uma proteção no solo, por conta de sua ramificação ”, diz.
Governo Federal tem financiamento
A pauta ganhou força também no cenário nacional. O governo federal lançou iniciativas voltadas ao enfrentamento das ilhas de calor e à ampliação da arborização urbana, incluindo ferramentas de mapeamento e linhas de apoio para cidades médias, com financiamento para municípios que aderirem ao projeto.
Segundo o vereador Henrique Parra Parra (Cardume), o seu mandato já fez indicação à Prefeitura para que se inscreva no projeto federal. “Para nós, seria um absurdo que a prefeitura não se disponibilize a esse financiamento.”
Henrique afirma que a Prefeitura de Jundiaí tem um passivo ambiental, e precisa indicar locais para compensação ambiental. “Estamos atentos às áreas em Jundiaí em que a temperatura é 3 graus acima da média. A arborização tecnicamente adequada é de extrema urgência.”
Oficial
A Prefeitura de Jundiaí informou que o município conta com o Plano Municipal de Arborização Urbana, instituído pela Lei Municipal nº 10.104/2024, que estabelece diretrizes para planejamento, manejo, ampliação e preservação da arborização. Segundo a administração, o documento está disponível para consulta pública e vem sendo utilizado pelo Departamento de Parques, Jardins e Praças, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na elaboração de projetos e ações relacionadas à arborização da cidade.
Além das ações de reposição e plantio de espécies, desenvolvidas pelas secretarias de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Infraestrutura e Serviços Públicos e Educação, o município afirma que também mantém iniciativas voltadas à mitigação das ilhas de calor urbanas. Entre elas está a parceria com a PUC-Campinas, em projeto financiado pela FAPESP, denominado Projeto Resfria, que realiza o mapeamento das ilhas de calor na cidade e propõe estratégias para o resfriamento urbano.
Sobre a possibilidade de adesão ao financiamento federal voltado à arborização urbana, a Prefeitura informou que estuda a elaboração de projeto para participação.