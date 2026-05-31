Neste domingo (31) é celebrado o Dia Mundial sem Tabaco. Secretarias de Saúde, órgãos públicos e organizações promovem atividades de conscientização e debate sobre os impactos do tabagismo na saúde e na qualidade de vida. Além disso, órgãos de saúde divulgaram dados que ajudam a dimensionar o cenário do tabagismo no país.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 477 pessoas morrem por dia no país em decorrência de doenças associadas ao consumo de tabaco, totalizando aproximadamente 174 mil óbitos evitáveis a cada ano.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta crescimento do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2024), 29,6% dos estudantes entre 13 e 17 anos afirmaram já ter experimentado cigarros eletrônicos. Em 2019, o índice era de 16,8%.
Os dados aparecem mesmo com os cigarros eletrônicos sendo proibidos no Brasil, incluindo fabricação, importação, comercialização e propaganda, conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com a Secretaria da Saúde, o aumento do consumo entre jovens tem gerado preocupação devido aos impactos dos dispositivos na saúde e ao potencial de dependência causado pela nicotina presente nos produtos. O tema também foi debatido nesta semana pela Organização Mundial da Saúde.
Mesmo diante desse cenário, a procura por tratamento tem aumentado. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 2,5 milhões de brasileiros buscaram tratamento para parar de fumar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025. O número de atendimentos relacionados ao tabagismo cresceu 95% entre 2022 e 2025, passando de cerca de 1,2 milhão para mais de 2,5 milhões no período.
Os dados também apontam ampliação das ações de prevenção e conscientização nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Entre 2022 e 2025, o número de atividades coletivas voltadas ao tema aumentou de 61,9 mil para 157,1 mil. Já o total de participantes dessas ações passou de 1 milhão para 2,1 milhões.
De acordo com o Ministério da Saúde, o crescimento da procura pelo tratamento está relacionado à ampliação das ações de prevenção, cuidado e tratamento do tabagismo na Atenção Primária à Saúde.
Conscientização em Jundiaí
Jundiaí, em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, por meio do Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (PAIT), realizará na próxima segunda-feira (1º), às 9h30, uma roda de conversa aberta ao público na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot. A atividade tem como objetivo promover orientação, troca de experiências e conscientização sobre os impactos do tabagismo na saúde e na qualidade de vida. A participação é gratuita.
O município também abrirá novos grupos do PAIT em diferentes regiões da cidade. No dia 11 de junho, o atendimento será iniciado na UBS Rio Acima, localizada na Avenida Geraldo Azzoni, 11. Já em 12 de junho, será a vez do CECCO Jundiaí, na Rua Benedito Sérgio de Oliveira, 220, no Parque Continental.
Para participar dos grupos, é necessário apresentar o cartão de cadastro da UBS e o CPF. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 4589-0161.