Neste domingo (31) é celebrado o Dia Mundial sem Tabaco. Secretarias de Saúde, órgãos públicos e organizações promovem atividades de conscientização e debate sobre os impactos do tabagismo na saúde e na qualidade de vida. Além disso, órgãos de saúde divulgaram dados que ajudam a dimensionar o cenário do tabagismo no país.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 477 pessoas morrem por dia no país em decorrência de doenças associadas ao consumo de tabaco, totalizando aproximadamente 174 mil óbitos evitáveis a cada ano.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta crescimento do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2024), 29,6% dos estudantes entre 13 e 17 anos afirmaram já ter experimentado cigarros eletrônicos. Em 2019, o índice era de 16,8%.